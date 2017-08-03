Вы даже не знали об этой мечети в Екатеринбурге, а теперь ее снесут

03:40 03 августа 2017 0

Новая ледовая арена снесет не только телебашню, но и мечеть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге арбитражный суд постановил начать снос мечети «Нур-Усман» рядом с телебашней. Большинство горожан о ней вряд ли знают, а те, кто видел не назовут ее «самым популярным пристанищем мусульман». Слишком не похожа она на масштабные мечети, к которым мы привыкли. Это впечатление обманчиво или объективно? Журналисты «URA.RU» провели день в культовом месте.

Если полностью соблюдать ПДД, то на территорию «Нур-Усман» можно попасть только пешком. Прямо над въездом у перекрестка Декабристов-Чапаева висит знак, предписывающий движение по крайней правой полосе только прямо. Но подъехать на автомобиле к мечети по-другому нельзя, поэтому нередко ГАИ устраивает здесь облавы на прихожан. Особенно удачной для инспекторов считается пятница — в эти дни здесь проходит обязательный общий намаз, когда мечеть посещают более тысячи человек.

88-летний Раис Нуриманов — основатель и старейшина «Нур-Усман» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам 88-летнего Раиса Нуриманова — основателя и старейшины «Нур-Усман» — в Свердловской области сейчас живут около 700 тысяч мусульман, при этом мечети в Екатеринбурге можно пересчитать по пальцам — онлайн-карты показывают всего четыре. «Нур-Усман» называют самой посещаемой, благодаря удобному расположению в центре города. Но к 1 сентября мусульмане обязаны ее снести.

В декабре 2016 года распорядительная дирекция МУГИСО подала иск с требованием освободить земельный участок, спустя восемь месяцев разбирательств, в кассационной инстанции ведомство выиграло дело. 1 августа Арбитражный суд Уральского округа обязал мусульман снести все то, что они построили. Особенных красок этой истории придало то, что участок отойдет под строительство новой ледовой арены.

Эта мечеть — временная, но стала для мусульман очень значимой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоит оговориться, что эта мечеть временная. Она построена на берегу Исети на земле, которую в 2006 году тогда еще губернатор Свердловской области Эдуард Россель закрепил за мусульманами для строительства соборной мечети с четырьмя минаретами общей площадью 1050 кв. м. Здесь же должна была появиться площадь трех религий, как символ дружбы между верующими.

На строительство соборной мечети поступило около 30 миллионов рублей из которых 8 миллионов верующим лично перечислил олигарх Алишер Усманов, еще 10 миллионов поступило из фонда губернаторских программ. Строители вкопали 170 железобетонных свай, вырыли котлован на 35 машин и построили небольшую «прорабскую» мечеть, где строители могли жить и молиться.

В кризисном 2008 году денег неожиданно не стало. С тех пор сваи заросли высокими сорняками, котлован затопило водой, и там теперь живет одинокая уточка, а «прорабская» мечеть стала притягивать верующих. Утверждают, что с каждым годом количество прихожан здесь увеличивалось, из-за нехватки мест они молились даже на улице под дождем и снегом.

Такой задумывалась соборная мечеть. Но все идеи остались только на бумаге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Постепенно небольшая постройка обросла новыми залами. Строили на средства, которые жертвовали прихожане. Кто-то деньгами, кто-то стройматериалами. Люди приходили работать целыми семьями. Если перевести в деньги, то здесь больше трех миллионов потрачено. Одни ковры только сколько стоят», — сказал Нуриманов.

Мечеть стала настоящим пристанищем для мусульман. Вечером они приезжают сюда не только, чтобы помолиться, но и отдохнуть, поговорить за кружкой чая. Правда, теперь тема для диалогов одна, что делать, если приедут трактора, чтобы снести мечеть.

Нам прямо говорят, что снос мечети — это удар по их религии. Добираться в другие места для молитвы им неудобно, да и ни у кого рука не подниматься «хотя бы гвоздик достать из стены». В свою защиту Нуриманов и его товарищи выступают давно, и весьма экстравагантно: было даже обращение к региональным властям с просьбой поддержать мечеть в обмен на политическую пропаганду в пользу власти. Сейчас аргументация остается весьма необычной.

«Вопрос очень больной. Мы патриотично настроены, любим нашу страну. Но мусульманин, как и любой другой верующий, не может пойти разбирать мечеть. Одно — выполнять закон суда, другое — вызывать резонанс. Представляете, какой это аргумент в руках вербующих экстремистов?», — обратился председатель «Нур-Усмана» Артур Мухутдинов.

Такие чаепития каждый вечер проходят в мечети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пригласив за стол с чаем и сладостями, верующие рассказали журналисту «URA.RU», что это место важно и тем, что в здесь мусульман спасают от наркотиков и радикального ислама. Нередко сюда приходят молодые люди с вопросами о запрещенной террористической организации ИГИЛ.

«Может, благодаря этой мечети некоторые в Сирию не уехали. Когда имам не разговаривает с людьми, люди начинают в интернете смотреть, какие террористы „хорошие“. Молодежь путается. Мечеть снесут, тысячи человек разбегутся по углам, потом начнется… », — посетовал один из прихожан.

Здесь же прихожан учат чтить официальную власть. «Никто так не агитирует, как я. Говорю прихожанам, что надо быть законопослушными. Если начинается выборная кампания, прошу участвовать. Если выбрали руководителя города, области, страны, говорю, чтобы подчинялись, если это не какой-нибудь Гитлер. Потому что им власть дана Богом», — заметил Нуриманов.

Ненавязчиво нам рассказывают, как символично то, что мечеть должна быть снесена к 1 сентября, а именно в этот день мусульмане отмечают свой главный праздник — Курбан байрам. «Нур-Усман» в такие даты принимает 3000-5000 верующих. «Если в этот день нам негде будет молиться, то мы все пойдем к зданию правительства и устроим под его окнами намаз», — повысил тон разговора один из участников диалога.

По пятницам здесь собираются более тысячи мусульман Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом верующие готовы идти на компромисс и обсуждать варианты новых участков, сказал Артур Мухутдинов. Сейчас мусульманам предложили пять новых территорий, но большинство из не подходит. Где-то раньше сваливали грязный снег, и там сейчас лежит шлак, в другом месте проходят газопровод с линией электропередач. Более менее подходящие — на улице Фестивальной и около парка имени Маяковского. Хотя лучший вариант — остаться на берегу Исети вместе с ледовой ареной.

«Нет проблем, мы мусульмане — за спорт. Ислам учит нас, что каждый должен внимательно относиться к своему телу и быть здоровым. Но вопрос в том, что люди здесь молились 10 лет, первый камень закладывали первые лица, — выразил мнение общины Артур Мухутдинов. — Мы очень плотно работаем с УГМК почти 10 лет, уважительно относимся к их руководству. И мы их не впутываем в эту историю. Вопрос непростой, наши руководители и топ-менеджеры УГМК будут общаться на эту тему».