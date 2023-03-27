Перевозчик требует наказать екатеринбурженку, ребенка которой выгнали из автобуса

28 марта 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Мать жаловалась, что ребенку пришлось идти из школы домой по проезжей части (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Транспортная компания Екатеринбурга подала заявление в прокуратуру на местную жительницу, чья дочь не смогла оплатить проезд в автобусе. Перевозчик — ООО «Уралтрейд» — просит наказать женщину за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию ребенка. Копия заявления силовикам имеется в распоряжении URA.RU. «16 февраля 2023 года на маршруте 019 автобуса несовершеннолетний ребенок не смог оплатить проезд по причине отсутствия денежных средств на банковской карте. Так, в зимний холодный день мать ребенка […] не исполнила свою обязанность по содержанию ребенка, а именно не обеспечила последнего необходимыми денежными средствами для оплаты проезда, чем подвергла своего ребенка риску», — говорится в заявлении. Новость по теме Госдума запретила высаживать школьников за безбилетный проезд О том, что школьницу высадили из автобуса № 019 прямо на проезжей части, ранее писали СМИ. Мать школьницы жаловалась, что у девочки не прошел платеж карты, хотя на ней имелись деньги. Карта оказалась в «стоп-листе», и ребенка выгнали из транспорта за четыре остановки от дома. По этому инциденту проходила прокурорская проверка. В свою очередь и сам перевозчик обратился к силовикам, сославшись на семейный и административный кодексы РФ. «Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей», — указали перевозчики в заявлении. Кроме прокуратуры, оно было подано и в комиссию по делам несовершеннолетних Чкаловского района. Ранее свердловский СК возбуждал уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Это случилось после того, как в Каменске-Уральском двух детей высадили из автобуса на улицу в мороз. Тогда у 10-летней девочки и 7-летнего мальчика тоже якобы не прошла оплата по проездным документам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Транспортная компания Екатеринбурга подала заявление в прокуратуру на местную жительницу, чья дочь не смогла оплатить проезд в автобусе. Перевозчик — ООО «Уралтрейд» — просит наказать женщину за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию ребенка. Копия заявления силовикам имеется в распоряжении URA.RU. «16 февраля 2023 года на маршруте 019 автобуса несовершеннолетний ребенок не смог оплатить проезд по причине отсутствия денежных средств на банковской карте. Так, в зимний холодный день мать ребенка […] не исполнила свою обязанность по содержанию ребенка, а именно не обеспечила последнего необходимыми денежными средствами для оплаты проезда, чем подвергла своего ребенка риску», — говорится в заявлении. О том, что школьницу высадили из автобуса № 019 прямо на проезжей части, ранее писали СМИ. Мать школьницы жаловалась, что у девочки не прошел платеж карты, хотя на ней имелись деньги. Карта оказалась в «стоп-листе», и ребенка выгнали из транспорта за четыре остановки от дома. По этому инциденту проходила прокурорская проверка. В свою очередь и сам перевозчик обратился к силовикам, сославшись на семейный и административный кодексы РФ. «Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей», — указали перевозчики в заявлении. Кроме прокуратуры, оно было подано и в комиссию по делам несовершеннолетних Чкаловского района. Ранее свердловский СК возбуждал уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Это случилось после того, как в Каменске-Уральском двух детей высадили из автобуса на улицу в мороз. Тогда у 10-летней девочки и 7-летнего мальчика тоже якобы не прошла оплата по проездным документам.