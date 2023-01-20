В Свердловской области возбудили дело из-за детей, которых высадили из автобуса в мороз

Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей после того, как в Каменске-Уральском двух детей высадили из автобуса на улицу в мороз. Об этом сообщает свердловское управление Следственного комитета в официальном telegram-канале.
«По предварительным данным, в городе Каменск-Уральский кондуктор одного из маршрутных автобусов высадил из транспортного средства двух малолетних детей — 10-летнюю девочку и 7-летнего мальчика, у которых якобы не прошла оплата по проездным документам. Высадка малолетних пассажиров была произведена, когда на улице был сильный мороз», — рассказали в Следственном комитете.
В итоге детям пришлось долго стоять на остановке в ожидании другого автобуса. Следователи планируют установить все обстоятельства инцидента, собрать и закрепить доказательную базу. Ранее делом заинтересовалась прокуратура.
Информация о высадке детей появилась 17 января. Мать детей после инцидента обратилась в прокуратуру.
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Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей после того, как в Каменске-Уральском двух детей высадили из автобуса на улицу в мороз. Об этом сообщает свердловское управление Следственного комитета в официальном telegram-канале. «По предварительным данным, в городе Каменск-Уральский кондуктор одного из маршрутных автобусов высадил из транспортного средства двух малолетних детей — 10-летнюю девочку и 7-летнего мальчика, у которых якобы не прошла оплата по проездным документам. Высадка малолетних пассажиров была произведена, когда на улице был сильный мороз», — рассказали в Следственном комитете. В итоге детям пришлось долго стоять на остановке в ожидании другого автобуса. Следователи планируют установить все обстоятельства инцидента, собрать и закрепить доказательную базу. Ранее делом заинтересовалась прокуратура. Информация о высадке детей появилась 17 января. Мать детей после инцидента обратилась в прокуратуру.