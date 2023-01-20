В Свердловской области возбудили дело из-за детей, которых высадили из автобуса в мороз

В Каменске-Уральском брата с сестрой высадили из автобуса из-за того, что у них не прошла оплата Екатерина Сычкова © URA.RU

Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей после того, как в Каменске-Уральском двух детей высадили из автобуса на улицу в мороз. Об этом сообщает свердловское управление Следственного комитета в официальном telegram-канале.

«По предварительным данным, в городе Каменск-Уральский кондуктор одного из маршрутных автобусов высадил из транспортного средства двух малолетних детей — 10-летнюю девочку и 7-летнего мальчика, у которых якобы не прошла оплата по проездным документам. Высадка малолетних пассажиров была произведена, когда на улице был сильный мороз», — рассказали в Следственном комитете.

В итоге детям пришлось долго стоять на остановке в ожидании другого автобуса. Следователи планируют установить все обстоятельства инцидента, собрать и закрепить доказательную базу. Ранее делом заинтересовалась прокуратура.

Информация о высадке детей появилась 17 января. Мать детей после инцидента обратилась в прокуратуру.