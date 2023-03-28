Свердловчанин похитил и сжег отца из-за машины и квартиры

29 марта 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Мужчин признали виновными в похищении человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Верхней Пышмы (Свердловская область) Леонид Тропин вместе с знакомыми похитил своего отца, который угрожал отобрать у него автомобиль и квартиру. Во время совершения преступления мужчина скончался, а позже преступники были пойманы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского городского суда. «Отец подсудимого неоднократно высказывал угрозы снять с регистрационного учета автомобиль, фактически принадлежавший Леониду, и требовал выселиться из квартиры. Это и стало причиной похищения, для участия в котором Тропин привлек троих знакомых», — сообщают представители суда. Соучастниками стали жители Верхней Пышмы: Валентин Басков, Руслан Маханов и Сергей Стяжкин. По данным уголовного дела, утром 20 апреля 2022 года четверо подсудимых подкараулили пожилого мужчину у дома, избили битой, скрепили потерпевшему руки за спиной пластиковыми стяжками и поместили в багажник. Из-за полученных травм у мужчины началось кровотечение, от чего он захлебнулся и умер. Чтобы скрыть следы преступления, нарушители закона облили машину легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли вместе с трупом. Позже преступников поймали. В результате подсудимые были признаны виновными в похищении человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (п.«в» ч.3 ст. 126 УК РФ). «Тропину было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года, Басков отправится в колонию на восемь лет строгого режима с последующим ограничением свободы на два года», — заявили в пресс-службе суда. Маханову дали семь лет колонии строгого режима, Стяжкину — восемь лет с последующим ограничением свободы на два года, также к этому сроку добавлена неотбытая часть наказания по другому приговору: в итоге срок наказания составил девять лет и два года ограничения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Верхней Пышмы (Свердловская область) Леонид Тропин вместе с знакомыми похитил своего отца, который угрожал отобрать у него автомобиль и квартиру. Во время совершения преступления мужчина скончался, а позже преступники были пойманы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского городского суда. «Отец подсудимого неоднократно высказывал угрозы снять с регистрационного учета автомобиль, фактически принадлежавший Леониду, и требовал выселиться из квартиры. Это и стало причиной похищения, для участия в котором Тропин привлек троих знакомых», — сообщают представители суда. Соучастниками стали жители Верхней Пышмы: Валентин Басков, Руслан Маханов и Сергей Стяжкин. По данным уголовного дела, утром 20 апреля 2022 года четверо подсудимых подкараулили пожилого мужчину у дома, избили битой, скрепили потерпевшему руки за спиной пластиковыми стяжками и поместили в багажник. Из-за полученных травм у мужчины началось кровотечение, от чего он захлебнулся и умер. Чтобы скрыть следы преступления, нарушители закона облили машину легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли вместе с трупом. Позже преступников поймали. В результате подсудимые были признаны виновными в похищении человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (п.«в» ч.3 ст. 126 УК РФ). «Тропину было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года, Басков отправится в колонию на восемь лет строгого режима с последующим ограничением свободы на два года», — заявили в пресс-службе суда. Маханову дали семь лет колонии строгого режима, Стяжкину — восемь лет с последующим ограничением свободы на два года, также к этому сроку добавлена неотбытая часть наказания по другому приговору: в итоге срок наказания составил девять лет и два года ограничения свободы.