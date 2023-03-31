В Челябинской области за сутки потушили двадцать ландшафтных пожаров

01 апреля 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Все случаи возгораний — результат небрежности человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области за сутки 31 марта потушили двадцать ландшафтных пожаров. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Челябинской области. «На территории Челябинской области за последний день марта огнеборцами ликвидировано 20 ландшафтных пожаров. Общая площадь возгораний составила около 5 га», — сообщило региональное ГУ МЧС. По информации ведомства, все случаи возгораний — результат небрежного отношения человека. Это горение камыша вдоль водоемов, а также придорожной сухой травы вдоль автотрассы. Сотрудники МЧС призывают соблюдать меры безопасности и не относиться небрежно даже к такому источнику возгорания, как выброшенный непотушенный окурок. В Челябинской области массово стали гореть леса в начале прошлой осени. Возгорания происходили на территории Верхнеуральского, Карталинского, Кунашакского, Кыштымского, Октябрьского, Пластовского, Саткинского, Увельского, Усть-Катавского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств. Весной, после того как сошел снег и установилась ветреная и сухая погода, пожары возобновились.

В Челябинской области за сутки 31 марта потушили двадцать ландшафтных пожаров. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Челябинской области. «На территории Челябинской области за последний день марта огнеборцами ликвидировано 20 ландшафтных пожаров. Общая площадь возгораний составила около 5 га», — сообщило региональное ГУ МЧС. По информации ведомства, все случаи возгораний — результат небрежного отношения человека. Это горение камыша вдоль водоемов, а также придорожной сухой травы вдоль автотрассы. Сотрудники МЧС призывают соблюдать меры безопасности и не относиться небрежно даже к такому источнику возгорания, как выброшенный непотушенный окурок. В Челябинской области массово стали гореть леса в начале прошлой осени. Возгорания происходили на территории Верхнеуральского, Карталинского, Кунашакского, Кыштымского, Октябрьского, Пластовского, Саткинского, Увельского, Усть-Катавского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств. Весной, после того как сошел снег и установилась ветреная и сухая погода, пожары возобновились.