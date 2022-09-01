В Челябинской области начали массово гореть леса

В Челябинской области установился 4-5 класс пожарной опасности

За минувшие сутки ликвидировали 14 лесных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области за минувшие сутки ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 46 га. В регионе установился 4-5 класс пожарной опасности. Об этом URA.RU сообщили 2 сентября в пресс-службе правительства области.

«В регионе установился 4-5 класс пожарной опасности: продолжается аномально жаркая погода и сохраняется высокая вероятность ландшафтных и лесных пожаров. За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 46 га. Возгорания произошли на территории Верхнеуральского, Карталинского, Кунашакского, Кыштымского, Октябрьского, Пластовского, Саткинского, Увельского, Усть-Катавского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств», — отметили в пресс-службе.

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу главам муниципалитетов обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности. Им предстоит организовать работу по патрулированию, провести проверку готовности сил и средств к тушению ландшафтных пожаров. При необходимости руководителям территорий поручено своевременно вводить режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации.

Всего в текущем году на территории лесного фонда области ликвидировано 364 возгорания на площади 2649 га. При обнаружении лесного пожара жителей призывают звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

Ранее в селе Варне ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома. В одном из домов жила семья с детьми, в другом четверо взрослых, один из которых получил 20% ожогов тела.