Губернатор Ленинградской области пообещал ответ на гибель Татарского

Виновные во взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, не останутся безнаказанными. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, принеся соболезнования в связи с трагедией.
«Не сомневаюсь, что это подлое преступление не останется безнаказанным. Желаю выздоровления всем пострадавшим», — передает слова Дрозденко
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе. Кроме того 30 человек получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, одна из девушек принесла в кафе вмонтированное в статуэтку взрывное устройство, которую должен был получить военкор. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дело о взрыве в Санкт-Петербурге.
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