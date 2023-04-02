02 апреля 2023

Губернатор Ленинградской области пообещал ответ на гибель Татарского

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Семинар-совещание в "Мастерской управления Сенеж", мозговой штурм. Московская область, портрет, дрозденко александр
Дрозденко пообещал, что виновные во взрыве в кафе не останутся безнаказанным Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Виновные во взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, не останутся безнаказанными. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, принеся соболезнования в связи с трагедией.

«Не сомневаюсь, что это подлое преступление не останется безнаказанным. Желаю выздоровления всем пострадавшим», — передает слова Дрозденко telegram-канал правительства региона «Админка Ленобласти».

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе. Кроме того 30 человек получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, одна из девушек принесла в кафе вмонтированное в статуэтку взрывное устройство, которую должен был получить военкор. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дело о взрыве в Санкт-Петербурге.

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Виновные во взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, не останутся безнаказанными. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, принеся соболезнования в связи с трагедией. «Не сомневаюсь, что это подлое преступление не останется безнаказанным. Желаю выздоровления всем пострадавшим», — передает слова Дрозденко telegram-канал правительства региона «Админка Ленобласти». Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе. Кроме того 30 человек получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, одна из девушек принесла в кафе вмонтированное в статуэтку взрывное устройство, которую должен был получить военкор. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дело о взрыве в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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