Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о гибели военкора Татарского

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дело о взрыве в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«В центральном аппарате СК России поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга. Принимаются все необходимые меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого преступления», —
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва. По словам губернатора Санкт-Петербурга, также в ЧП пострадало 25 человек, они получили ранения различной степени тяжести. По предварительной информации, одна из девушек принесла в кафе вмонтированное в статуэтку взрывное устройство, которую должен был получить Татарский.
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