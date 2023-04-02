02 апреля 2023

Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о гибели военкора Татарского

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин взялся за дело о взрыве, в котором погиб военкор Татарский Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дело о взрыве в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«В центральном аппарате СК России поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга. Принимаются все необходимые меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого преступления», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва. По словам губернатора Санкт-Петербурга, также в ЧП пострадало 25 человек, они получили ранения различной степени тяжести. По предварительной информации, одна из девушек принесла в кафе вмонтированное в статуэтку взрывное устройство, которую должен был получить Татарский.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дело о взрыве в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «В центральном аппарате СК России поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга. Принимаются все необходимые меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого преступления», — сообщили в пресс-службе ведомства. Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва. По словам губернатора Санкт-Петербурга, также в ЧП пострадало 25 человек, они получили ранения различной степени тяжести. По предварительной информации, одна из девушек принесла в кафе вмонтированное в статуэтку взрывное устройство, которую должен был получить Татарский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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