02 апреля 2023
01 апреля 2023

В Челябинске начнется противоклещевая обработка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акарицидная (от клещей) обработка территории Успенского кладбища. Челябинск, акарицидная обработка, успенское кладбище, кладбище
Обработка от клещей начнется 10 апреля с кладбищ Фото:

В Челябинске с 10 апреля начнется обработка от клещей. Как сообщил 3 апреля замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании, обработка начнется с городских кладбищ.

«С 10 апреля начинаем противоклещевую обработку. Обработка начнется с городских кладбищ, в связи с приближающимся Родительским днем, который будет 25 апреля», — доложил Александр Астахов на совещании.

Кроме того, на совещании уточнили, что обработка территорий социальных учреждений начнется с середины апреля. Мэр Челябинска Наталья Котова дополнила, что после кладбищ начнется обработка парков.

«После городских кладбищ сразу перейдем к обработке парков и скверов. Необходимо их подготовить к летнему сезону», — сообщила Котова.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Челябинске с 10 апреля начнется обработка от клещей. Как сообщил 3 апреля замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании, обработка начнется с городских кладбищ. «С 10 апреля начинаем противоклещевую обработку. Обработка начнется с городских кладбищ, в связи с приближающимся Родительским днем, который будет 25 апреля», — доложил Александр Астахов на совещании. Кроме того, на совещании уточнили, что обработка территорий социальных учреждений начнется с середины апреля. Мэр Челябинска Наталья Котова дополнила, что после кладбищ начнется обработка парков. «После городских кладбищ сразу перейдем к обработке парков и скверов. Необходимо их подготовить к летнему сезону», — сообщила Котова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...