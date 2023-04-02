В Челябинске начнется противоклещевая обработка

03 апреля 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Обработка от клещей начнется 10 апреля с кладбищ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 10 апреля начнется обработка от клещей. Как сообщил 3 апреля замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании, обработка начнется с городских кладбищ. «С 10 апреля начинаем противоклещевую обработку. Обработка начнется с городских кладбищ, в связи с приближающимся Родительским днем, который будет 25 апреля», — доложил Александр Астахов на совещании. Кроме того, на совещании уточнили, что обработка территорий социальных учреждений начнется с середины апреля. Мэр Челябинска Наталья Котова дополнила, что после кладбищ начнется обработка парков. «После городских кладбищ сразу перейдем к обработке парков и скверов. Необходимо их подготовить к летнему сезону», — сообщила Котова.

В Челябинске с 10 апреля начнется обработка от клещей. Как сообщил 3 апреля замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании, обработка начнется с городских кладбищ. «С 10 апреля начинаем противоклещевую обработку. Обработка начнется с городских кладбищ, в связи с приближающимся Родительским днем, который будет 25 апреля», — доложил Александр Астахов на совещании. Кроме того, на совещании уточнили, что обработка территорий социальных учреждений начнется с середины апреля. Мэр Челябинска Наталья Котова дополнила, что после кладбищ начнется обработка парков. «После городских кладбищ сразу перейдем к обработке парков и скверов. Необходимо их подготовить к летнему сезону», — сообщила Котова.