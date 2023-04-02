В Челябинске начнется противоклещевая обработка

В Челябинске с 10 апреля начнется обработка от клещей. Как сообщил 3 апреля замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании, обработка начнется с городских кладбищ.
«С 10 апреля начинаем противоклещевую обработку. Обработка начнется с городских кладбищ, в связи с приближающимся Родительским днем, который будет 25 апреля», — доложил Александр Астахов на совещании.
Кроме того, на совещании уточнили, что обработка территорий социальных учреждений начнется с середины апреля. Мэр Челябинска Наталья Котова дополнила, что после кладбищ начнется обработка парков.
«После городских кладбищ сразу перейдем к обработке парков и скверов. Необходимо их подготовить к летнему сезону», — сообщила Котова.
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