Пермский разведчик погиб на Украине

Военнослужащий Ильнар Рахмангулов из Бардымского муниципального округа Пермского края погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает мэрия округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Военнослужащий находился там в качестве разведчика в составе взвода управления батареи реактивного артиллерийского дивизиона.
«Уроженец села Аклуши 23-летний Ильнар Рахмангулов погиб 23 марта, выполняя боевую задачу. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего. Бардымцы скорбят вместе с вами», — говорится в публикации на странице.
С февраля 2022 года российские войска проводят спецоперацию на территории Украины и Донбасса. Главные цели операции, заявленные президентом РФ Владимиром Путиным, — денацификация и демилитаризация Украины.
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