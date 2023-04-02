Пермский разведчик погиб на Украине

Пермяк погиб 23 марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий Ильнар Рахмангулов из Бардымского муниципального округа Пермского края погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает мэрия округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Военнослужащий находился там в качестве разведчика в составе взвода управления батареи реактивного артиллерийского дивизиона.

«Уроженец села Аклуши 23-летний Ильнар Рахмангулов погиб 23 марта, выполняя боевую задачу. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего. Бардымцы скорбят вместе с вами», — говорится в публикации на странице.

С февраля 2022 года российские войска проводят спецоперацию на территории Украины и Донбасса. Главные цели операции, заявленные президентом РФ Владимиром Путиным, — денацификация и демилитаризация Украины.