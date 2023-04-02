02 апреля 2023

Пермский разведчик погиб на Украине

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
Пермяк погиб 23 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий Ильнар Рахмангулов из Бардымского муниципального округа Пермского края погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает мэрия округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Военнослужащий находился там в качестве разведчика в составе взвода управления батареи реактивного артиллерийского дивизиона.

«Уроженец села Аклуши 23-летний Ильнар Рахмангулов погиб 23 марта, выполняя боевую задачу. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего. Бардымцы скорбят вместе с вами», — говорится в публикации на странице.

С февраля 2022 года российские войска проводят спецоперацию на территории Украины и Донбасса. Главные цели операции, заявленные президентом РФ Владимиром Путиным, — денацификация и демилитаризация Украины.

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Военнослужащий Ильнар Рахмангулов из Бардымского муниципального округа Пермского края погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает мэрия округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Военнослужащий находился там в качестве разведчика в составе взвода управления батареи реактивного артиллерийского дивизиона. «Уроженец села Аклуши 23-летний Ильнар Рахмангулов погиб 23 марта, выполняя боевую задачу. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего. Бардымцы скорбят вместе с вами», — говорится в публикации на странице. С февраля 2022 года российские войска проводят спецоперацию на территории Украины и Донбасса. Главные цели операции, заявленные президентом РФ Владимиром Путиным, — денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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