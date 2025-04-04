Уволенная за утрату доверия экс-директор школы в Чусовом вернулась на работу

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Василиса Максимова вернулась в спецшколу №14, которой до недавнего времени руководила (архивное фото)
Василиса Максимова вернулась в спецшколу №14, которой до недавнего времени руководила (архивное фото) Фото:

Бывший директор спецшколы №14 «Подросток» в Чусовом (Пермский край) Василиса Максимова, уволенная из учреждения образования в связи с утратой доверия, вновь принята на работу в школу. Сейчас она работает в должности заместителя директора спецшколы «Подросток». Об этом URA.RU рассказали в администрации Чусовского городского округа, в ведомстве которой находится указанное учреждение. В мэрии агентству пояснили, что Максимова принята на работу, поскольку имеет богатый педагогический опыт работы с «трудными» подростками.

«Максимова Василиса Михайловна обладает уникальным опытом в области организации образовательного процесса для детей с девиантным поведением. Учитывая острую необходимость школы в высококвалифицированных педагогических кадрах, было принято решение о трудоустройстве Василисы Максимовой в должности заместителя директора „Подростка“», — пояснили агентству в администрации Чусового.

В январе этого года прокуратура Чусового проводила проверку в спецшколе №14. В ходе проверки надзорного органа было установлено, что Максимова трудоустроила в школу родственницу, «в отношении которой принимались управленческие решения, в том числе в части финансового стимулирования». Помимо этого, она без конкурсных процедур и без согласования с мэрией заключала договоры возмездного оказания услуг «с другим родственником» (по информации URA.RU речь идет о муже Максимовой). Прокуратура усмотрел в действиях директора спецшколы конфликт интересов. После этого Максимова лишилась своего поста.

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Бывший директор спецшколы №14 «Подросток» в Чусовом (Пермский край) Василиса Максимова, уволенная из учреждения образования в связи с утратой доверия, вновь принята на работу в школу. Сейчас она работает в должности заместителя директора спецшколы «Подросток». Об этом URA.RU рассказали в администрации Чусовского городского округа, в ведомстве которой находится указанное учреждение. В мэрии агентству пояснили, что Максимова принята на работу, поскольку имеет богатый педагогический опыт работы с «трудными» подростками. «Максимова Василиса Михайловна обладает уникальным опытом в области организации образовательного процесса для детей с девиантным поведением. Учитывая острую необходимость школы в высококвалифицированных педагогических кадрах, было принято решение о трудоустройстве Василисы Максимовой в должности заместителя директора „Подростка“», — пояснили агентству в администрации Чусового. В январе этого года прокуратура Чусового проводила проверку в спецшколе №14. В ходе проверки надзорного органа было установлено, что Максимова трудоустроила в школу родственницу, «в отношении которой принимались управленческие решения, в том числе в части финансового стимулирования». Помимо этого, она без конкурсных процедур и без согласования с мэрией заключала договоры возмездного оказания услуг «с другим родственником» (по информации URA.RU речь идет о муже Максимовой). Прокуратура усмотрел в действиях директора спецшколы конфликт интересов. После этого Максимова лишилась своего поста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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