Уволенная за утрату доверия экс-директор школы в Чусовом вернулась на работу

Бывший директор спецшколы №14 «Подросток» в Чусовом (Пермский край) Василиса Максимова, уволенная из учреждения образования в связи с утратой доверия, вновь принята на работу в школу. Сейчас она работает в должности заместителя директора спецшколы «Подросток». Об этом URA.RU рассказали в администрации Чусовского городского округа, в ведомстве которой находится указанное учреждение. В мэрии агентству пояснили, что Максимова принята на работу, поскольку имеет богатый педагогический опыт работы с «трудными» подростками.
«Максимова Василиса Михайловна обладает уникальным опытом в области организации образовательного процесса для детей с девиантным поведением. Учитывая острую необходимость школы в высококвалифицированных педагогических кадрах, было принято решение о трудоустройстве Василисы Максимовой в должности заместителя директора „Подростка“», — пояснили агентству в администрации Чусового.
В январе этого года прокуратура Чусового проводила проверку в спецшколе №14. В ходе проверки надзорного органа было установлено, что Максимова трудоустроила в школу родственницу, «в отношении которой принимались управленческие решения, в том числе в части финансового стимулирования». Помимо этого, она без конкурсных процедур и без согласования с мэрией заключала договоры возмездного оказания услуг «с другим родственником» (по информации URA.RU речь идет о муже Максимовой). Прокуратура усмотрел в действиях директора спецшколы конфликт интересов. После этого Максимова лишилась своего поста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!