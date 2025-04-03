В зоне СВО погиб 58-летний военнослужащий из Прикамья Виталий Глазунов

Бойца похоронят в селе Сая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб 58-летний боец из Пермского края Виталий Глазунов. Об этом сообщила мэрия Березовского округа.
«Округ простится с рядовым Виталием Глазуновым. Он погиб 12 февраля 2025 года при выполнении боевых задач в зоне СВО», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Боец родился 20 октября 1966 года в поселке Кокуй Читинской области. Церемонию прощания проведут 4 апреля, отпевание — в храме села Сосновка.
Виталий Глазунов в январе текущего года заключил контракт и отправился на передовую
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