В Пермь пытались провезти более 100 килограммов опасных продуктов

За первый квартал 2025 года в ходе ветеринарного контроля в пермском аэропорту сотрудники краевого Управления Россельхознадзора зафиксировали попытки ввоза продукции животноводства. Она является потенциально опасной из-за риска распространения различных инфекций.
«В багаже 70 граждан, прилетевших рейсами из Узбекистана и Азербайджана, находились продукты животного происхождения. Они изготовлены не в промышленных условиях. На них отсутствовала заводская упаковка, информация о производителе, дате производства, сроке годности и условиях хранения», — сообщает Управление Россельхознадзора на своем официальном сайте.
Общий вес продукции превысил 123 килограмма. Там было мясо, мед и молочная продукция. Четыре гражданина РФ были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Опасную продукцию конфисковали и уничтожили.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми уничтожили санкционное мясо и сыры. Продукцию из Франции и Испании нашли в одном из магазинов города.
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