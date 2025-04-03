03 апреля 2025

В Пермь пытались провезти более 100 килограммов опасных продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Там было мясо, мед и молочная продукция
Там было мясо, мед и молочная продукция Фото:

За первый квартал 2025 года в ходе ветеринарного контроля в пермском аэропорту сотрудники краевого Управления Россельхознадзора зафиксировали попытки ввоза продукции животноводства. Она является потенциально опасной из-за риска распространения различных инфекций.

«В багаже 70 граждан, прилетевших рейсами из Узбекистана и Азербайджана, находились продукты животного происхождения. Они изготовлены не в промышленных условиях. На них отсутствовала заводская упаковка, информация о производителе, дате производства, сроке годности и условиях хранения», — сообщает Управление Россельхознадзора на своем официальном сайте. 

Общий вес продукции превысил 123 килограмма. Там было мясо, мед и молочная продукция. Четыре гражданина РФ были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Опасную продукцию конфисковали и уничтожили.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми уничтожили санкционное мясо и сыры. Продукцию из Франции и Испании нашли в одном из магазинов города.

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За первый квартал 2025 года в ходе ветеринарного контроля в пермском аэропорту сотрудники краевого Управления Россельхознадзора зафиксировали попытки ввоза продукции животноводства. Она является потенциально опасной из-за риска распространения различных инфекций. «В багаже 70 граждан, прилетевших рейсами из Узбекистана и Азербайджана, находились продукты животного происхождения. Они изготовлены не в промышленных условиях. На них отсутствовала заводская упаковка, информация о производителе, дате производства, сроке годности и условиях хранения», — сообщает Управление Россельхознадзора на своем официальном сайте.  Общий вес продукции превысил 123 килограмма. Там было мясо, мед и молочная продукция. Четыре гражданина РФ были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Опасную продукцию конфисковали и уничтожили. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми уничтожили санкционное мясо и сыры. Продукцию из Франции и Испании нашли в одном из магазинов города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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