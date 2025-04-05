Известный пермяк, актер сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов (VAVAN) снялся в совместном клипе с певицей, актрисой, телеведущей Анной Семенович. Он называется «Третья попытка».
«Прощайте, годы мои холостые. Такое счастье бывает только раз», — написала Анна Семенович в соцсети «ВКонтакте» анонсируя выход трека и клипа.
Клип выполнен в свадебной тематике. Его съемки прошли в Москве в районе Патриарших прудов.
В 2024 году URA.RU сообщало о том, что DJ Smash (Андрей Ширман) выпустил новый клип на свой гимн Перми, записанный к 300-летию города. В видео на трек «Любимая Пермь» снялся актер пермского Театра юного зрителя Артем Гукенгеймер, который сыграл роль военного. По сюжету клипа он возвращается в Пермь, его встречает семья. В финале на выставке об СВО «Мы защищаем свой родной дом» на Заводе Шпагина, герою жмет руку губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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