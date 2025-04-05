05 апреля 2025

Пермяк Владимир Селиванов снялся в клипе с Анной Семенович. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип выполнен в свадебной тематике
Клип выполнен в свадебной тематике Фото:

Известный пермяк, актер сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов (VAVAN) снялся в совместном клипе с певицей, актрисой, телеведущей Анной Семенович. Он называется «Третья попытка». 

«Прощайте, годы мои холостые. Такое счастье бывает только раз», — написала Анна Семенович в соцсети «ВКонтакте» анонсируя выход трека и клипа. 

Клип выполнен в свадебной тематике. Его съемки прошли в Москве в районе Патриарших прудов. 

В 2024 году URA.RU сообщало о том, что DJ Smash (Андрей Ширман) выпустил новый клип на свой гимн Перми, записанный к 300-летию города. В видео на трек «Любимая Пермь» снялся актер пермского Театра юного зрителя Артем Гукенгеймер, который сыграл роль военного. По сюжету клипа он возвращается в Пермь, его встречает семья. В финале на выставке об СВО «Мы защищаем свой родной дом» на Заводе Шпагина, герою жмет руку губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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Известный пермяк, актер сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов (VAVAN) снялся в совместном клипе с певицей, актрисой, телеведущей Анной Семенович. Он называется «Третья попытка».  «Прощайте, годы мои холостые. Такое счастье бывает только раз», — написала Анна Семенович в соцсети «ВКонтакте» анонсируя выход трека и клипа.  Клип выполнен в свадебной тематике. Его съемки прошли в Москве в районе Патриарших прудов.  В 2024 году URA.RU сообщало о том, что DJ Smash (Андрей Ширман) выпустил новый клип на свой гимн Перми, записанный к 300-летию города. В видео на трек «Любимая Пермь» снялся актер пермского Театра юного зрителя Артем Гукенгеймер, который сыграл роль военного. По сюжету клипа он возвращается в Пермь, его встречает семья. В финале на выставке об СВО «Мы защищаем свой родной дом» на Заводе Шпагина, герою жмет руку губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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