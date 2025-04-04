Стала известна стоимость разовой поездки в транспорте Перми с 15 апреля

Одноразовая поездка транспорте Перми с 15 апреля обойдется в 57 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость проезда составит 40 рублей, еще 17 рублей - стоимость карты
Стоимость проезда составит 40 рублей, еще 17 рублей - стоимость карты Фото:

В Перми с 15 апреля водители транспорта перестанут принимать наличные деньги для оплаты за проезд, а сумма одноразового билета составит 57 рублей. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

«С 15 апреля водители пермских автобусов и трамваев перестанут принимать оплату проезда наличными. Чтобы оплатить проезд, нужно купить одноразовый билет в кассах продаж карт», — сообщается на сайте.

Стоимость проезда распределяется следующим образом: 40 рублей будет стоить одна поездка, и 17 рублей — изготовление карты с чипом. Карта с предоплаченной поездкой будет действовать бессрочно до ее использования.

Ранее URA.RU сообщало, как оплачивать проезд в общественном транспорте Перми в 2025 году. Разовые билеты можно будет приобрести в пунктах продажи транспортных карт.

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В Перми с 15 апреля водители транспорта перестанут принимать наличные деньги для оплаты за проезд, а сумма одноразового билета составит 57 рублей. Об этом сообщается на сайте городской мэрии. «С 15 апреля водители пермских автобусов и трамваев перестанут принимать оплату проезда наличными. Чтобы оплатить проезд, нужно купить одноразовый билет в кассах продаж карт», — сообщается на сайте. Стоимость проезда распределяется следующим образом: 40 рублей будет стоить одна поездка, и 17 рублей — изготовление карты с чипом. Карта с предоплаченной поездкой будет действовать бессрочно до ее использования. Ранее URA.RU сообщало, как оплачивать проезд в общественном транспорте Перми в 2025 году. Разовые билеты можно будет приобрести в пунктах продажи транспортных карт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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