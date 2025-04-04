Стала известна стоимость разовой поездки в транспорте Перми с 15 апреля

В Перми с 15 апреля водители транспорта перестанут принимать наличные деньги для оплаты за проезд, а сумма одноразового билета составит 57 рублей. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.
«С 15 апреля водители пермских автобусов и трамваев перестанут принимать оплату проезда наличными. Чтобы оплатить проезд, нужно купить одноразовый билет в кассах продаж карт», — сообщается на сайте.
Стоимость проезда распределяется следующим образом: 40 рублей будет стоить одна поездка, и 17 рублей — изготовление карты с чипом. Карта с предоплаченной поездкой будет действовать бессрочно до ее использования.
Ранее URA.RU сообщало, как оплачивать проезд в общественном транспорте Перми в 2025 году. Разовые билеты можно будет приобрести в пунктах продажи транспортных карт.
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