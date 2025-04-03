В Осе минимум до утра 4 апреля горожане остались без воды

С аварией на сетях холодного водоснабжения в Осе (Пермский край) получится справиться не раньше утра 4 апреля. Об этом горожан предупредил окружной мэр.
«Сейчас на объекте работают две бригады МУП „Водоканал-Оса“. Ситуация взята под постоянный контроль. Все необходимые материалы для ликвидации аварии у предприятия имеются. Предварительный срок завершения работ — десять часов утра 4 апреля», — написал Игорь Морозов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По данным властей, вечером 4 апреля на канализационной насосной станции №6 произошла разгерметизация трубы напорного коллектора. Из-за этого подачу ресурса к домам приостановили. Ситуация усугубилась тем, что во время ремонта сломалась задвижка, а канализационные стоки заполнили машинное отделение. При этом двигатели насосной группы подтопило.
URA.RU уже писало, что осинская мэрия организовала подвоз воды к домам. Действиями чиновников и экстренных служб заинтересовалась прокуратура.
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