03 апреля 2025

В Осе минимум до утра 4 апреля горожане остались без воды

Мэр Осы Морозов: с коммунальной аварией планируют справиться утром 4 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийные отключения водоснабжения в Осе проходили всю осень и зиму 2024 года
Аварийные отключения водоснабжения в Осе проходили всю осень и зиму 2024 года Фото:

С аварией на сетях холодного водоснабжения в Осе (Пермский край) получится справиться не раньше утра 4 апреля. Об этом горожан предупредил окружной мэр Игорь Морозов.

«Сейчас на объекте работают две бригады МУП „Водоканал-Оса“. Ситуация взята под постоянный контроль. Все необходимые материалы для ликвидации аварии у предприятия имеются. Предварительный срок завершения работ — десять часов утра 4 апреля», — написал Игорь Морозов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным властей, вечером 4 апреля на канализационной насосной станции №6 произошла разгерметизация трубы напорного коллектора. Из-за этого подачу ресурса к домам приостановили. Ситуация усугубилась тем, что во время ремонта сломалась задвижка, а канализационные стоки заполнили машинное отделение. При этом двигатели насосной группы подтопило.

URA.RU уже писало, что осинская мэрия организовала подвоз воды к домам. Действиями чиновников и экстренных служб заинтересовалась прокуратура.

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С аварией на сетях холодного водоснабжения в Осе (Пермский край) получится справиться не раньше утра 4 апреля. Об этом горожан предупредил окружной мэр Игорь Морозов . «Сейчас на объекте работают две бригады МУП „Водоканал-Оса“. Ситуация взята под постоянный контроль. Все необходимые материалы для ликвидации аварии у предприятия имеются. Предварительный срок завершения работ — десять часов утра 4 апреля», — написал Игорь Морозов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По данным властей, вечером 4 апреля на канализационной насосной станции №6 произошла разгерметизация трубы напорного коллектора. Из-за этого подачу ресурса к домам приостановили. Ситуация усугубилась тем, что во время ремонта сломалась задвижка, а канализационные стоки заполнили машинное отделение. При этом двигатели насосной группы подтопило. URA.RU уже писало, что осинская мэрия организовала подвоз воды к домам. Действиями чиновников и экстренных служб заинтересовалась прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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