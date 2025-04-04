В Перми водитель автобуса скончался, находясь на работе

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Причины смерти водителя автобуса на рабочем месте установит специально созданная комиссия
Причины смерти водителя автобуса на рабочем месте установит специально созданная комиссия Фото:

В поселке Юг, расположенном под Пермью, водитель пассажирского автобуса скончался на рабочем месте. Несчастный случай произошел утром 2 апреля, когда автобус находился на стоянке. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается Государственная инспекция труда в Пермском крае.

«2 апреля в утреннее время водитель, находясь в салоне автобуса на площадке для стоянки в п. Юг Пермского муниципального округа, скончался после ухудшения самочувствия. Согласно свидетельству о смерти, выданному медицинским учреждением, причиной смерти стал тромбофлебит глубоких сосудов нижней конечности», — сообщается на сайте Госинспекции труда в Прикамье.

Работодателем водителя является ООО «АвтоБизнесСистемы», оно оказывает услуги по регулярным перевозкам пассажиров. Для расследования причин случившегося создана комиссия. «При установлении нарушений требований трудового законодательства к работодателю будут приняты меры административного характера», — поясняет замруководителя Госинспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова.

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В поселке Юг, расположенном под Пермью, водитель пассажирского автобуса скончался на рабочем месте. Несчастный случай произошел утром 2 апреля, когда автобус находился на стоянке. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается Государственная инспекция труда в Пермском крае. «2 апреля в утреннее время водитель, находясь в салоне автобуса на площадке для стоянки в п. Юг Пермского муниципального округа, скончался после ухудшения самочувствия. Согласно свидетельству о смерти, выданному медицинским учреждением, причиной смерти стал тромбофлебит глубоких сосудов нижней конечности», — сообщается на сайте Госинспекции труда в Прикамье. Работодателем водителя является ООО «АвтоБизнесСистемы», оно оказывает услуги по регулярным перевозкам пассажиров. Для расследования причин случившегося создана комиссия. «При установлении нарушений требований трудового законодательства к работодателю будут приняты меры административного характера», — поясняет замруководителя Госинспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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