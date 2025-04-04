На заводах в Березниках появилось электричество после пожара

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Передвижные дизель-станции отправили в Березники из Перми и Челябинска
Передвижные дизель-станции отправили в Березники из Перми и Челябинска Фото:

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» включили в работу трансформатор на подстанции 110 кВ в городе Березники Пермского края. Это позволило обеспечить электроснабжение промышленных объектов после технологического нарушения.

«В ночь на 4 апреля из Перми в Березники отправили три передвижные дизель-электростанции суммарной мощностью 900 кВА. До включения трансформатора в работу они обеспечивали временное электроснабжение наиболее ключевых производственных объектов. Кроме того, специалисты челябинского филиала готовят к отправке в Березники мобильную модульную передвижную подстанцию (ММПС) напряжением 110/10(6) кВ установленной мощностью 25 МВА», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал»—»Пермэнерго».

URA.RU писало о том, что пожар в Березниках на объекте «Сода Хлорат» произошел в 3 апреля в 21:36 из-за технологического нарушения. Без электричества остались «Березниковский содовый завод» и «Сода-хлорат». Возгорание тушили более 40 человек и 16 единиц техники.

Из-за ЧП сточные воды могли выйти на поверхность. Под угрозой оказалась левобережная часть города. Затем электроснабжение на «Березниковском содовом заводе» восстановили. В 01:33 сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 225 квадратных метров. Во время ЧП пострадавших нет. 

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Специалисты пермского филиала «Россети Урал» включили в работу трансформатор на подстанции 110 кВ в городе Березники Пермского края. Это позволило обеспечить электроснабжение промышленных объектов после технологического нарушения. «В ночь на 4 апреля из Перми в Березники отправили три передвижные дизель-электростанции суммарной мощностью 900 кВА. До включения трансформатора в работу они обеспечивали временное электроснабжение наиболее ключевых производственных объектов. Кроме того, специалисты челябинского филиала готовят к отправке в Березники мобильную модульную передвижную подстанцию (ММПС) напряжением 110/10(6) кВ установленной мощностью 25 МВА», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал»—»Пермэнерго». URA.RU писало о том, что пожар в Березниках на объекте «Сода Хлорат» произошел в 3 апреля в 21:36 из-за технологического нарушения. Без электричества остались «Березниковский содовый завод» и «Сода-хлорат». Возгорание тушили более 40 человек и 16 единиц техники. Из-за ЧП сточные воды могли выйти на поверхность. Под угрозой оказалась левобережная часть города. Затем электроснабжение на «Березниковском содовом заводе» восстановили. В 01:33 сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 225 квадратных метров. Во время ЧП пострадавших нет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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