На заводах в Березниках появилось электричество после пожара

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» включили в работу трансформатор на подстанции 110 кВ в городе Березники Пермского края. Это позволило обеспечить электроснабжение промышленных объектов после технологического нарушения.
«В ночь на 4 апреля из Перми в Березники отправили три передвижные дизель-электростанции суммарной мощностью 900 кВА. До включения трансформатора в работу они обеспечивали временное электроснабжение наиболее ключевых производственных объектов. Кроме того, специалисты челябинского филиала готовят к отправке в Березники мобильную модульную передвижную подстанцию (ММПС) напряжением 110/10(6) кВ установленной мощностью 25 МВА», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал»—»Пермэнерго».
URA.RU писало о том, что пожар в Березниках на объекте «Сода Хлорат» произошел в 3 апреля в 21:36 из-за технологического нарушения. Без электричества остались «Березниковский содовый завод» и «Сода-хлорат». Возгорание тушили более 40 человек и 16 единиц техники.
Из-за ЧП сточные воды могли выйти на поверхность. Под угрозой оказалась левобережная часть города. Затем электроснабжение на «Березниковском содовом заводе» восстановили. В 01:33 сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 225 квадратных метров. Во время ЧП пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!