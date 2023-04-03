03 апреля 2023

Экс-министр обороны Польши Земке пожаловался на проблемы в стране из-за Украины

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Польша передала Украине около 25% тяжелого вооружения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польша взамен переданной Украине военной техники получает старое вооружение, поступление которого придется ждать еще около четырех лет. Об этом сообщил польский экс-министр обороны Януш Земке.

«Мы восполняем это (переданное Украине вооружение — прим. URA.RU) западной техникой, в основном американской и корейской… не самой новой, о которой мы мечтаем. Ее придется подождать около трех — четырех лет», — рассказал политик в интервью на радио RFM.24.

Он отметил, что Варшава уже передала Киеву около 25% своей тяжелой техники. При этом в самой стране отсутствует достаточное финансирование военно-морского флота.

Ранее сообщалось, что страны ЕС разработали схему для компенсации денег за отправку вооружения Украине. Они отмывают деньги путем поставок старого и ненужного вооружения Украине. В Пентагоне нашли причины не передавать Украине истребители F-16. Власти США объяснили свой отказ тем, что это будет непомерно дорого и очень долго по времени.

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Польша взамен переданной Украине военной техники получает старое вооружение, поступление которого придется ждать еще около четырех лет. Об этом сообщил польский экс-министр обороны Януш Земке. «Мы восполняем это (переданное Украине вооружение — прим. URA.RU) западной техникой, в основном американской и корейской… не самой новой, о которой мы мечтаем. Ее придется подождать около трех — четырех лет», — рассказал политик в интервью на радио RFM.24. Он отметил, что Варшава уже передала Киеву около 25% своей тяжелой техники. При этом в самой стране отсутствует достаточное финансирование военно-морского флота. Ранее сообщалось, что страны ЕС разработали схему для компенсации денег за отправку вооружения Украине. Они отмывают деньги путем поставок старого и ненужного вооружения Украине. В Пентагоне нашли причины не передавать Украине истребители F-16. Власти США объяснили свой отказ тем, что это будет непомерно дорого и очень долго по времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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