Экс-министр обороны Польши Земке пожаловался на проблемы в стране из-за Украины

04 апреля 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Польша передала Украине около 25% тяжелого вооружения Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша взамен переданной Украине военной техники получает старое вооружение, поступление которого придется ждать еще около четырех лет. Об этом сообщил польский экс-министр обороны Януш Земке. «Мы восполняем это (переданное Украине вооружение — прим. URA.RU) западной техникой, в основном американской и корейской… не самой новой, о которой мы мечтаем. Ее придется подождать около трех — четырех лет», — рассказал политик в интервью на радио RFM.24 . Он отметил, что Варшава уже передала Киеву около 25% своей тяжелой техники. При этом в самой стране отсутствует достаточное финансирование военно-морского флота. Ранее сообщалось, что страны ЕС разработали схему для компенсации денег за отправку вооружения Украине. Они отмывают деньги путем поставок старого и ненужного вооружения Украине. В Пентагоне нашли причины не передавать Украине истребители F-16. Власти США объяснили свой отказ тем, что это будет непомерно дорого и очень долго по времени.

Польша взамен переданной Украине военной техники получает старое вооружение, поступление которого придется ждать еще около четырех лет. Об этом сообщил польский экс-министр обороны Януш Земке. «Мы восполняем это (переданное Украине вооружение — прим. URA.RU) западной техникой, в основном американской и корейской… не самой новой, о которой мы мечтаем. Ее придется подождать около трех — четырех лет», — рассказал политик в интервью на радио RFM.24. Он отметил, что Варшава уже передала Киеву около 25% своей тяжелой техники. При этом в самой стране отсутствует достаточное финансирование военно-морского флота. Ранее сообщалось, что страны ЕС разработали схему для компенсации денег за отправку вооружения Украине. Они отмывают деньги путем поставок старого и ненужного вооружения Украине. В Пентагоне нашли причины не передавать Украине истребители F-16. Власти США объяснили свой отказ тем, что это будет непомерно дорого и очень долго по времени.