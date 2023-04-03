Экс-министр обороны Польши Земке пожаловался на проблемы в стране из-за Украины

Польша взамен переданной Украине военной техники получает старое вооружение, поступление которого придется ждать еще около четырех лет. Об этом сообщил польский экс-министр обороны Януш Земке.
«Мы восполняем это (переданное Украине вооружение — прим. URA.RU) западной техникой, в основном американской и корейской… не самой новой, о которой мы мечтаем. Ее придется подождать около трех — четырех лет», — рассказал политик в интервью на радио
Он отметил, что Варшава уже передала Киеву около 25% своей тяжелой техники. При этом в самой стране отсутствует достаточное финансирование военно-морского флота.
Ранее сообщалось, что страны ЕС разработали схему для компенсации денег за отправку вооружения Украине. Они отмывают деньги путем поставок старого и ненужного вооружения Украине. В Пентагоне нашли причины не передавать Украине истребители F-16. Власти США объяснили свой отказ тем, что это будет непомерно дорого и очень долго по времени.
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