Breitbart: в Пентагоне нашли причины не передавать Украине истребители F-16

Breitbart: Пентагон не передаст ВСУ истребители F-16 из-за больших затрат и временных ограничений

29 марта 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Пентагон выступил против отправки F-16 в Украину, ссылаясь на затраты и временные ограничения Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пентагоне заявили, что не станут передавать истребители F-16 на Украину, так как это будет непомерно дорого и очень долго по времени. Такие причины нежелания помогать ВСУ перечислил заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль. «Хотя боевые самолеты (истребители, — прим. ред.) находятся в списке пожеланий президента Украины Владимира Зеленского, так как это задача имеет седьмой приоритет, и вероятно, [их отправка] поглотит большую часть оставшегося финансирования отдела», — аргументировал Колин Каль, передает газета Breitbart . Кроме того, двухпартийная группа из восьми сенаторов во главе с демократом Марком Келли (Демократическая Республика) написала министру обороны США Ллойду Остину письмо о том, что, по их мнению, Остин должен пересмотреть решение об отправке на отправку Украине F-16. Немного погодя, Каль им ответил, что по оценкам представителей Государственного департамента США, эти поставки не обеспечат Украине значительного преимущества перед российской армией из-за текущей обстановки на поле боя. Каль также подчеркнул, что США уже предоставили Украине помощь на сумму 33 миллиарда долларов, финансируемую налогоплательщиками. Ранее политолог и журналист Юрий Светов высказал предположение, что Украина получит американские истребители только после того, как ВСУ продемонстрируют военные успехи на поле боя. Кроме того, по его словам, США могут опасаться, что на Украине негде базировать истребители, из-за чего их можно будет разместить только в Польше или Румынии, но тогда страны станут военными целями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пентагоне заявили, что не станут передавать истребители F-16 на Украину, так как это будет непомерно дорого и очень долго по времени. Такие причины нежелания помогать ВСУ перечислил заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль. «Хотя боевые самолеты (истребители, — прим. ред.) находятся в списке пожеланий президента Украины Владимира Зеленского, так как это задача имеет седьмой приоритет, и вероятно, [их отправка] поглотит большую часть оставшегося финансирования отдела», — аргументировал Колин Каль, передает газета Breitbart. Кроме того, двухпартийная группа из восьми сенаторов во главе с демократом Марком Келли (Демократическая Республика) написала министру обороны США Ллойду Остину письмо о том, что, по их мнению, Остин должен пересмотреть решение об отправке на отправку Украине F-16. Немного погодя, Каль им ответил, что по оценкам представителей Государственного департамента США, эти поставки не обеспечат Украине значительного преимущества перед российской армией из-за текущей обстановки на поле боя. Каль также подчеркнул, что США уже предоставили Украине помощь на сумму 33 миллиарда долларов, финансируемую налогоплательщиками. Ранее политолог и журналист Юрий Светов высказал предположение, что Украина получит американские истребители только после того, как ВСУ продемонстрируют военные успехи на поле боя. Кроме того, по его словам, США могут опасаться, что на Украине негде базировать истребители, из-за чего их можно будет разместить только в Польше или Румынии, но тогда страны станут военными целями.