04 апреля 2023

Бренд-шеф из Екатеринбурга поборолся за право кормить богачей в самолете

Бренд-шеф из Екатеринбурга Вадим Борисихин попал в топ премии «Аэрофлота»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ужин в ресторане Cibo c шеф-поваром, обладателем звезды Michelin Фабианом Фельдманом Екатеринбург, борисихин вадим, борисихин ярослав
Вадим Борисихин (слева) покорил жюри своими блюдами, но в тройку победителей не вошел Фото:

Бренд-шеф Вадим Борисихин из итальянского ресторана Cibo в Екатеринбурге стал финалистом национального конкурса «SU-Шеф» от «Аэрофлота» и получил приз зрительских симпатий. Представители заведений России боролись за право создать сет из трех блюд для бизнес-класса авиакомпании.

«Победили Juan Cantina Espanola (Петербург), Co-Co Chalet (Сочи), Fresco (Красноярск), а приз зрительских симпатий достался Вадиму Борисихину (Екатеринбург). Совсем скоро вы увидите их лица и блюда в меню бизнес-класса на всех рейсах», — поделился итогами конкурса в своем telegram-канале Александр Сысоев, основатель Российского ресторанного фестиваля и гида GreatList.ru.

Конкурс проходил в рамках «Фестиваля в мегаполисах». Вторая его часть пройдет в июне, где также выступят восемь финалистов, которые представят блюда жюри. «А я дико доволен тем, что на борту национального перевозчика заявят о себе отличные шефы из российских мегаполисов — новые имена, новые продукты и новые вкусы. Такие проекты и задачи меня вдохновляют и радуют», — поделился Сысоев.

В рамках 100-летия «Аэрофлота» авиакомпания вместе с ресторатором Александром Сысоевым запустила гастрономический проект «Фестиваль в мегаполисах». Первый этап прошел с 6 по 19 марта 2023 года в 100 ресторанах Москвы, Казани, Сочи, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга и других городах. Тогда в течение двух недели в заведениях подавали блюда, которые могли бы стать обедом или ужином во время перелета бизнес-классом «Аэрофлота».

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Бренд-шеф Вадим Борисихин из итальянского ресторана Cibo в Екатеринбурге стал финалистом национального конкурса «SU-Шеф» от «Аэрофлота» и получил приз зрительских симпатий. Представители заведений России боролись за право создать сет из трех блюд для бизнес-класса авиакомпании. «Победили Juan Cantina Espanola (Петербург), Co-Co Chalet (Сочи), Fresco (Красноярск), а приз зрительских симпатий достался Вадиму Борисихину (Екатеринбург). Совсем скоро вы увидите их лица и блюда в меню бизнес-класса на всех рейсах», — поделился итогами конкурса в своем telegram-канале Александр Сысоев, основатель Российского ресторанного фестиваля и гида GreatList.ru. Конкурс проходил в рамках «Фестиваля в мегаполисах». Вторая его часть пройдет в июне, где также выступят восемь финалистов, которые представят блюда жюри. «А я дико доволен тем, что на борту национального перевозчика заявят о себе отличные шефы из российских мегаполисов — новые имена, новые продукты и новые вкусы. Такие проекты и задачи меня вдохновляют и радуют», — поделился Сысоев. В рамках 100-летия «Аэрофлота» авиакомпания вместе с ресторатором Александром Сысоевым запустила гастрономический проект «Фестиваль в мегаполисах». Первый этап прошел с 6 по 19 марта 2023 года в 100 ресторанах Москвы, Казани, Сочи, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга и других городах. Тогда в течение двух недели в заведениях подавали блюда, которые могли бы стать обедом или ужином во время перелета бизнес-классом «Аэрофлота».
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