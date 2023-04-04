Бизнесмены ХМАО отказываются брать на работу сотрудников из-за постов в соцсетях

Каждый четвертый работодатель в ХМАО отказывал кандидату из-за постов в соцсетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО компании отказывают кандидатам в работе из-за публикаций в социальных сетях. На такое идет каждый четвертый работодатель региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.

«На этапе трудоустройства отказы из-за публикаций в соцсетях случаются нередко: такой опыт есть у каждого четвертого работодателя (25%)», — говорится в исследовании. При этом большинство предпринимателей (51%) не проверяет соцсети будущих работников, а 18% утверждают, что не отказывали кандидатам в работе из-за публикаций.

Тем временем 43% югорчан публикуют в соцсетях посты с расчетом на возможный интерес к ним от работодателей. «Каждый двадцатый работодатель имеет опыт увольнения сотрудников за их публикации в интернете», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих вакансиях без опыта работы в ХМАО. В топе оказались водители и менеджеры по недвижимости.