04 апреля 2023

Бизнесмены ХМАО отказываются брать на работу сотрудников из-за постов в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, интернет, facebook, фейсбук, приложение, социальная сеть, комментарии
Каждый четвертый работодатель в ХМАО отказывал кандидату из-за постов в соцсетях Фото:

В ХМАО компании отказывают кандидатам в работе из-за публикаций в социальных сетях. На такое идет каждый четвертый работодатель региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.

«На этапе трудоустройства отказы из-за публикаций в соцсетях случаются нередко: такой опыт есть у каждого четвертого работодателя (25%)», — говорится в исследовании. При этом большинство предпринимателей (51%) не проверяет соцсети будущих работников, а 18% утверждают, что не отказывали кандидатам в работе из-за публикаций.

Тем временем 43% югорчан публикуют в соцсетях посты с расчетом на возможный интерес к ним от работодателей. «Каждый двадцатый работодатель имеет опыт увольнения сотрудников за их публикации в интернете», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих вакансиях без опыта работы в ХМАО. В топе оказались водители и менеджеры по недвижимости.

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В ХМАО компании отказывают кандидатам в работе из-за публикаций в социальных сетях. На такое идет каждый четвертый работодатель региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob. «На этапе трудоустройства отказы из-за публикаций в соцсетях случаются нередко: такой опыт есть у каждого четвертого работодателя (25%)», — говорится в исследовании. При этом большинство предпринимателей (51%) не проверяет соцсети будущих работников, а 18% утверждают, что не отказывали кандидатам в работе из-за публикаций. Тем временем 43% югорчан публикуют в соцсетях посты с расчетом на возможный интерес к ним от работодателей. «Каждый двадцатый работодатель имеет опыт увольнения сотрудников за их публикации в интернете», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих вакансиях без опыта работы в ХМАО. В топе оказались водители и менеджеры по недвижимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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