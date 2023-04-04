Созданный на челябинском предприятии Росатома 3D-принтер напечатает детали станков

Созданный принтер работает быстрее и точнее серийных аналогов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Созданный на ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область) 3D-принтер сможет печатать детали для станков. Как URA.RU отметили в пресс-службе комбината, агрегат быстрее импортных аналогов.

«Работники „Маяка“ изготовили 3D-принтер, который быстрее и точнее своих зарубежных аналогов. На реальном производстве можно печатать оснастку, запчасти для приборов и станков, крепежи и инструмент», — отметили на «Маяке».

Принтер создан в рамках чемпионата профессионального мастерства. Металлический короб имеет размер чуть больше бытовой микроволновой печи. Вес оборудования составляет 65 кг.

Стол, на котором происходит печать, является не консольным, а портальным: на двух валах, он не вращается. Это обеспечивает высокую точность печати. Погрешность не превышает одной сотой миллиметра. Об этом редакции газеты комбината сообщил сотрудник предприятия Дмитрий Лебедев.

Чтобы добиться высокой точности, разработчики пересмотрели кинематику принтера: расположение датчиков, рельс и печатающей головки экструдера. Инженеры предусмотрели, что экструдер может печатать сразу двумя видами пластика, для чего обычно используют два механизма. Также преимуществом принтера являются размеры напечатанных деталей. Они больше, чем у серийных принтеров и составляют максимально 300 на 30 на 300 мм.