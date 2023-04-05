05 апреля 2023

Жители челябинского поселка, отрезанного от мира, попросили мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок. Челябинская область, потоп, паводок, грузовик, наводнение
Жители из-за перелива реки через дорогу не могут попасть на работу и в школу Фото:

Жители поселка Александровский Кизильского района (Челябинская область) попросили построить мост на участке дороги, через которую перелилась река Большая Караганка. Просьбу об этом они опубликовали в социальных сетях.

«Через реку Большая Караганка нужен мост на месте дороги, ведущей к поселку Александровский Кизильского района. Во время паводка жители села отрезаны от большой земли. Магазина в деревне нет, фельдшера нет, отвезти детей в школу невозможно, как и попасть на работу. Туристы не могут проехать к „Аркаиму“, ведь перекрытая дорога ведет и к поселку, и к достопримечательности», — сообщила Аркадия Ш. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

В поселок Александровский уже несколько дней отрезан путь из-за перелива реки Большая Караганка. На данный момент переправиться на другую сторону возможно на тракторе или на резиновой лодке с сотрудниками МЧС.

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Жители поселка Александровский Кизильского района (Челябинская область) попросили построить мост на участке дороги, через которую перелилась река Большая Караганка. Просьбу об этом они опубликовали в социальных сетях. «Через реку Большая Караганка нужен мост на месте дороги, ведущей к поселку Александровский Кизильского района. Во время паводка жители села отрезаны от большой земли. Магазина в деревне нет, фельдшера нет, отвезти детей в школу невозможно, как и попасть на работу. Туристы не могут проехать к „Аркаиму“, ведь перекрытая дорога ведет и к поселку, и к достопримечательности», — сообщила Аркадия Ш. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». В поселок Александровский уже несколько дней отрезан путь из-за перелива реки Большая Караганка. На данный момент переправиться на другую сторону возможно на тракторе или на резиновой лодке с сотрудниками МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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