Жители челябинского поселка, отрезанного от мира, попросили мост

06 апреля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Жители из-за перелива реки через дорогу не могут попасть на работу и в школу Фото: Кондрат Александров © URA.RU Жители поселка Александровский Кизильского района (Челябинская область) попросили построить мост на участке дороги, через которую перелилась река Большая Караганка. Просьбу об этом они опубликовали в социальных сетях. «Через реку Большая Караганка нужен мост на месте дороги, ведущей к поселку Александровский Кизильского района. Во время паводка жители села отрезаны от большой земли. Магазина в деревне нет, фельдшера нет, отвезти детей в школу невозможно, как и попасть на работу. Туристы не могут проехать к „Аркаиму“, ведь перекрытая дорога ведет и к поселку, и к достопримечательности», — сообщила Аркадия Ш. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». В поселок Александровский уже несколько дней отрезан путь из-за перелива реки Большая Караганка. На данный момент переправиться на другую сторону возможно на тракторе или на резиновой лодке с сотрудниками МЧС.

Жители поселка Александровский Кизильского района (Челябинская область) попросили построить мост на участке дороги, через которую перелилась река Большая Караганка. Просьбу об этом они опубликовали в социальных сетях. «Через реку Большая Караганка нужен мост на месте дороги, ведущей к поселку Александровский Кизильского района. Во время паводка жители села отрезаны от большой земли. Магазина в деревне нет, фельдшера нет, отвезти детей в школу невозможно, как и попасть на работу. Туристы не могут проехать к „Аркаиму“, ведь перекрытая дорога ведет и к поселку, и к достопримечательности», — сообщила Аркадия Ш. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». В поселок Александровский уже несколько дней отрезан путь из-за перелива реки Большая Караганка. На данный момент переправиться на другую сторону возможно на тракторе или на резиновой лодке с сотрудниками МЧС.