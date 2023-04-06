В Екатеринбурге открылся двухэтажный ресторан для элиты

В Екатеринбурге открылся ресторан BREADWAY в ЖК «Нагорный»

06 апреля 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

В интерьере ресторана ощущается театральный бродвейский шик Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге открылся второй филиал ресторана BREADWAY. Он разместился на двух этажах элитного ЖК «Нагорный». При этом резиденты дома смогут заказывать еду прямо в квартиру. Об этом URA.RU рассказали представители «УГМК-Застройщика». «Новый BREADWAY в „Нагорном“ размещается на двух этажах. Заведение встречает гостей французским шармом: высокие потолки, роспись на стенах в стиле шинуазри, театральный бродвейский шик. Зеленые пальмы и легкие деревянные перегородки используются для зонирования залов», — заявили в компании. Также для детей работает игровая комната, а на последнем этаже заведения вскоре откроется банкетный зал. Главным на кухне будет шеф-повар Рустам Гимадутдинов и бренд-кондитер Дмитрий Зиновьев. В меню посетителей будут ждать европейские блюда и изысканное вино. «Безусловными гастрономическими хитами ресторана являются PIZZA ROMANO и, конечно, знаменитый крафтовый хлеб, круассаны и десерты», — заявили в «УГМК-Застройщик». При этом резиденты «Нагорного» смогут спускаться на завтраки самостоятельно или пользоваться услугами room-сервиса для доставки блюд. Ранее стало известно, что новый двухэтажный ресторан BREADWAY откроется в начале апреля в элитном ЖК «Нагорный» на ул. Татищева, 20/2. Ранее заведение прославилось на всю Россию фиолетовым хлебом с логотипом Louis Vuitton, который оценила журналистка Ксения Собчак. Фото: «УГМК-Застройщик» Новое заведение располагается в одном из престижных ЖК Екатеринбурга Фото: «УГМК-Застройщик» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге открылся второй филиал ресторана BREADWAY. Он разместился на двух этажах элитного ЖК «Нагорный». При этом резиденты дома смогут заказывать еду прямо в квартиру. Об этом URA.RU рассказали представители «УГМК-Застройщика». «Новый BREADWAY в „Нагорном“ размещается на двух этажах. Заведение встречает гостей французским шармом: высокие потолки, роспись на стенах в стиле шинуазри, театральный бродвейский шик. Зеленые пальмы и легкие деревянные перегородки используются для зонирования залов», — заявили в компании. Также для детей работает игровая комната, а на последнем этаже заведения вскоре откроется банкетный зал. Главным на кухне будет шеф-повар Рустам Гимадутдинов и бренд-кондитер Дмитрий Зиновьев. В меню посетителей будут ждать европейские блюда и изысканное вино. «Безусловными гастрономическими хитами ресторана являются PIZZA ROMANO и, конечно, знаменитый крафтовый хлеб, круассаны и десерты», — заявили в «УГМК-Застройщик». При этом резиденты «Нагорного» смогут спускаться на завтраки самостоятельно или пользоваться услугами room-сервиса для доставки блюд. Ранее стало известно, что новый двухэтажный ресторан BREADWAY откроется в начале апреля в элитном ЖК «Нагорный» на ул. Татищева, 20/2. Ранее заведение прославилось на всю Россию фиолетовым хлебом с логотипом Louis Vuitton, который оценила журналистка Ксения Собчак.