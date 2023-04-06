В ХМАО назвали самые востребованные профессии в нефтяных компаниях. Скрин

В нефтяной отрасли в ХМАО чаще всего требуются слесари и машинисты

07 апреля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Самыми востребованными нефтяными профессиями в ХМАО стали слесари и машинисты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Самыми востребованными профессиями в нефтяной сфере ХМАО являются слесари, машинисты и водители. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter. «Чаще всего компании из отраслей „Нефть и газ“ и „Добыча сырья“ ищут слесарей (9% вакансий), машинистов (8,9%), водителей (5%), технологов (4,1%) и инженеров по охране труда (3,3%). Средний диапазон зарплат в вакансиях нефтегазовой и добывающей сферы варьируется от 68 966 до 145 500 рублей», — говорится в исследовании. Самыми активными работодателями из нефтегазовой и добывающей отрасли за первый квартал 2023 года в Югре стали «Газпром нефть», СП «МеКаМинефть», группа компаний «СИБУР», «СТХ менеджмент», группа компаний «Интегра», «РН-Юганскнефтегаз», «РуссНефть», Сибирская сервисная компания, буровая компания «Евразия» и «Контакт Интернэшнл», пишут аналитики со ссылкой на сервис «Люди в цифрах». Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО назвали самые дорогие вакансии без опыта работы. На этих позициях кандидатам готовы платить от 80 до 500 тысяч рублей. Самыми востребованными оказались слесари, машинисты и водители Фото: Head Hunter

Самыми востребованными профессиями в нефтяной сфере ХМАО являются слесари, машинисты и водители. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter. «Чаще всего компании из отраслей „Нефть и газ“ и „Добыча сырья“ ищут слесарей (9% вакансий), машинистов (8,9%), водителей (5%), технологов (4,1%) и инженеров по охране труда (3,3%). Средний диапазон зарплат в вакансиях нефтегазовой и добывающей сферы варьируется от 68 966 до 145 500 рублей», — говорится в исследовании. Самыми активными работодателями из нефтегазовой и добывающей отрасли за первый квартал 2023 года в Югре стали «Газпром нефть», СП «МеКаМинефть», группа компаний «СИБУР», «СТХ менеджмент», группа компаний «Интегра», «РН-Юганскнефтегаз», «РуссНефть», Сибирская сервисная компания, буровая компания «Евразия» и «Контакт Интернэшнл», пишут аналитики со ссылкой на сервис «Люди в цифрах». Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО назвали самые дорогие вакансии без опыта работы. На этих позициях кандидатам готовы платить от 80 до 500 тысяч рублей.