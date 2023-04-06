06 апреля 2023

Пермяка осудили за призывы к экстремизму в социальных сетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Суд назначил мужчине условный срок Фото:

В Пермском крае вступил в силу приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Противоправной деятельностью мужчина занимался в социальных сетях, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Пермскому краю.

«Гражданин в 2021 году в соцсетях неоднократно размещал материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов. На основании материалов следственным в отношении него возбуждены уголовные дела. Решением суда он признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет». За это преступление суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев условно с соответствующим испытательным сроком.

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В Пермском крае вступил в силу приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Противоправной деятельностью мужчина занимался в социальных сетях, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Пермскому краю. «Гражданин в 2021 году в соцсетях неоднократно размещал материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов. На основании материалов следственным в отношении него возбуждены уголовные дела. Решением суда он признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений», — сообщили в ведомстве. Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет». За это преступление суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев условно с соответствующим испытательным сроком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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