Пермяка осудили за призывы к экстремизму в социальных сетях

Суд назначил мужчине условный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае вступил в силу приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Противоправной деятельностью мужчина занимался в социальных сетях, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Пермскому краю.

«Гражданин в 2021 году в соцсетях неоднократно размещал материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов. На основании материалов следственным в отношении него возбуждены уголовные дела. Решением суда он признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет». За это преступление суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев условно с соответствующим испытательным сроком.