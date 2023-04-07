Востоковед объяснил, чем грозит США ухудшение отношений Китаем

Востоковед Карнеев: США рискуют оказаться под гнетом санкций и экономического оружия Китая

08 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Тайваньский вопрос грозит США экономическими проблемами сказал Андрей Карнеев Фото: Official White House / Cameron Smith Ухудшение отношений Китая и США грозит Америке новыми санкциями, обрушением казначейских обязательств и прекращением важных для них поставок. Таким мнением с URA.RU поделился руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. «Китай может обрушить казначейские обязательства США. Он один из крупнейших держателей этих ценных бумаг. Китай может, например, перекрыть поставки редкоземельных материалов и прочее. Эта крупная держава и вторая экономика в мире располагает серьезным арсеналом. Конечно, есть вопросы, по которым Китай не может просто взять и проглотить какую-то обиду. Например, попытка как-то подтолкнуть Тайвань к независимости безусловно будет как красная тряпка», — сказал Андрей Карнеев. По его словам, отношения двух стран будут то улучшаться, то ухудшаться. «Первую и вторую экономику мира объединяют тесные инвестиционные, научные, технологические связи и поток людей. В Америке 5,5 млн китайцев живет. С другой стороны, эти два гиганта обречены на соперничество или даже на конфронтацию. Оба претендуют на то, чтобы занимать место лидера в глобальном масштабе. Их соперничество никогда не исчезнет. Видимо, будет развиваться по маятниковому характеру. Наверняка мы увидим проблески нормальности и в то же время возвратные моменты, когда отношения будут осложняться недружественной риторикой, враждебными действиями. Но и тайваньский вопрос будет очень сильным раздражителем», — отметил востоковед. Он не исключил, что обострение отношений может набрать серьезные обороты. «В отношении России беспрецедентные санкции. В отношении Китая до такого не дошло. Но мы живем, как сказал китайский лидер Си Цзиньпин, в момент беспрецедентных изменений. То есть многое из того, что трудно было представить еще несколько лет назад, уже происходит в данный момент», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ухудшение отношений Китая и США грозит Америке новыми санкциями, обрушением казначейских обязательств и прекращением важных для них поставок. Таким мнением с URA.RU поделился руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. «Китай может обрушить казначейские обязательства США. Он один из крупнейших держателей этих ценных бумаг. Китай может, например, перекрыть поставки редкоземельных материалов и прочее. Эта крупная держава и вторая экономика в мире располагает серьезным арсеналом. Конечно, есть вопросы, по которым Китай не может просто взять и проглотить какую-то обиду. Например, попытка как-то подтолкнуть Тайвань к независимости безусловно будет как красная тряпка», — сказал Андрей Карнеев. По его словам, отношения двух стран будут то улучшаться, то ухудшаться. «Первую и вторую экономику мира объединяют тесные инвестиционные, научные, технологические связи и поток людей. В Америке 5,5 млн китайцев живет. С другой стороны, эти два гиганта обречены на соперничество или даже на конфронтацию. Оба претендуют на то, чтобы занимать место лидера в глобальном масштабе. Их соперничество никогда не исчезнет. Видимо, будет развиваться по маятниковому характеру. Наверняка мы увидим проблески нормальности и в то же время возвратные моменты, когда отношения будут осложняться недружественной риторикой, враждебными действиями. Но и тайваньский вопрос будет очень сильным раздражителем», — отметил востоковед. Он не исключил, что обострение отношений может набрать серьезные обороты. «В отношении России беспрецедентные санкции. В отношении Китая до такого не дошло. Но мы живем, как сказал китайский лидер Си Цзиньпин, в момент беспрецедентных изменений. То есть многое из того, что трудно было представить еще несколько лет назад, уже происходит в данный момент», — заключил эксперт.