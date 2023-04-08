08 апреля 2023
07 апреля 2023

В Пермском крае животноводческий комплекс продают под снос. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, телятник, коровник, заброшенная ферма
Владелец оценил актив в 1,9 миллиона рублей (архивное фото) Фото:

Животноводческий комплекс под Очером (Пермский край) продают под разбор и снос. Владелец оценил активы неработающего производства в 1,9 миллиона рублей, указано на портале Avito.

«Продаются помещения для свинокомплекса, коровника и фермы по разведению крупного рогатого скота. Расположение: деревня Семеново Очерского округа. Можно — под разбор, слом, демонтаж, рассмотрю вариант обмена. Цена: 1 900 000 рублей» — указано в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что жительница Прикамья решила ускорить продажу коровьей фермы, предлагая потенциальным покупателям бонус. Новым владельцам бизнеса она собирается подарить ослицу. Корреспонденты агентства сообщали также, что в регионе выставили на продажу предприятие по производству сырого молока. Собственник оценил действующий бизнес в 152 миллиона рублей.

Собственник избавляется от помещений комплекса за 1,9 миллиона рублей
Собственник избавляется от помещений комплекса за 1,9 миллиона рублей
Фото:
Новый владелец может попробовать запустить собственное дело на имеющихся площадях
Новый владелец может попробовать запустить собственное дело на имеющихся площадях
Фото:

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Животноводческий комплекс под Очером (Пермский край) продают под разбор и снос. Владелец оценил активы неработающего производства в 1,9 миллиона рублей, указано на портале Avito. «Продаются помещения для свинокомплекса, коровника и фермы по разведению крупного рогатого скота. Расположение: деревня Семеново Очерского округа. Можно — под разбор, слом, демонтаж, рассмотрю вариант обмена. Цена: 1 900 000 рублей» — указано в объявлении. Ранее URA.RU писало, что жительница Прикамья решила ускорить продажу коровьей фермы, предлагая потенциальным покупателям бонус. Новым владельцам бизнеса она собирается подарить ослицу. Корреспонденты агентства сообщали также, что в регионе выставили на продажу предприятие по производству сырого молока. Собственник оценил действующий бизнес в 152 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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