Владелец оценил актив в 1,9 миллиона рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Животноводческий комплекс под Очером (Пермский край) продают под разбор и снос. Владелец оценил активы неработающего производства в 1,9 миллиона рублей, указано на портале Avito.

«Продаются помещения для свинокомплекса, коровника и фермы по разведению крупного рогатого скота. Расположение: деревня Семеново Очерского округа. Можно — под разбор, слом, демонтаж, рассмотрю вариант обмена. Цена: 1 900 000 рублей» — указано в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что жительница Прикамья решила ускорить продажу коровьей фермы, предлагая потенциальным покупателям бонус. Новым владельцам бизнеса она собирается подарить ослицу. Корреспонденты агентства сообщали также, что в регионе выставили на продажу предприятие по производству сырого молока. Собственник оценил действующий бизнес в 152 миллиона рублей.

Собственник избавляется от помещений комплекса за 1,9 миллиона рублей Фото: сайт Avito