Губернатор Куйвашев выпустил важное обращение после крупного пожара в свердловском селе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать необходимую помощь и обеспечить жильем пострадавших после пожара в селе Бызово, где загорелись 10 домов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.
«Губернатор поручил министерству общественной безопасности и муниципалитету оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара. Руководству муниципалитета также необходимо оперативно решить вопросы с предоставлением временного жилья погорельцам в случае необходимости», — сообщили в ДИП Свердловской области.
Вечером 9 апреля в селе Бызово загорелись 10 домов. По информации пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 2000 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало.
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