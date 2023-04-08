Губернатор Куйвашев выпустил важное обращение после крупного пожара в свердловском селе

Куйвашев поручил обеспечить жильем погорельцев в селе Бызово

09 апреля 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев поручил предоставить временное жилье пострадавшим в пожаре в селе Бызово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать необходимую помощь и обеспечить жильем пострадавших после пожара в селе Бызово, где загорелись 10 домов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «Губернатор поручил министерству общественной безопасности и муниципалитету оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара. Руководству муниципалитета также необходимо оперативно решить вопросы с предоставлением временного жилья погорельцам в случае необходимости», — сообщили в ДИП Свердловской области. Вечером 9 апреля в селе Бызово загорелись 10 домов. По информации пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 2000 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать необходимую помощь и обеспечить жильем пострадавших после пожара в селе Бызово, где загорелись 10 домов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «Губернатор поручил министерству общественной безопасности и муниципалитету оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара. Руководству муниципалитета также необходимо оперативно решить вопросы с предоставлением временного жилья погорельцам в случае необходимости», — сообщили в ДИП Свердловской области. Вечером 9 апреля в селе Бызово загорелись 10 домов. По информации пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 2000 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало.