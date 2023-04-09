В ХМАО от огня пострадал железнодорожный вокзал

На железнодорожном вокзале поселка Междуреченский Кондинского района (ХМАО) произошел пожар. По сообщению пресс-службы «Центроспас-Югория», причиной возгорания стали дефекты электрооборудования.
«Горело здание железнодорожного вокзала станции „Устье-Аха“, в результате пожара повреждены пол и стены буфета. Предварительная причина возгорания — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования», — уточняется в публикации.
Быстро потушив огонь, пожарные спасли материальные ценности на сумму более 10 млн рублей. Люди во время пожара не пострадали.
Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) произошел пожар в продуктовом магазине «Фламинго». Огнем повредило 50 квадратных метров торговой площади.
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