09 апреля 2023
08 апреля 2023

В ХМАО от огня пострадал железнодорожный вокзал

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Причиной возгорание стало электрооборудование Фото:

На железнодорожном вокзале поселка Междуреченский Кондинского района (ХМАО) произошел пожар. По сообщению пресс-службы «Центроспас-Югория», причиной возгорания стали дефекты электрооборудования.

«Горело здание железнодорожного вокзала станции „Устье-Аха“, в результате пожара повреждены пол и стены буфета. Предварительная причина возгорания — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования», — уточняется в публикации.

Быстро потушив огонь, пожарные спасли материальные ценности на сумму более 10 млн рублей. Люди во время пожара не пострадали.

Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) произошел пожар в продуктовом магазине «Фламинго». Огнем повредило 50 квадратных метров торговой площади.

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На железнодорожном вокзале поселка Междуреченский Кондинского района (ХМАО) произошел пожар. По сообщению пресс-службы «Центроспас-Югория», причиной возгорания стали дефекты электрооборудования. «Горело здание железнодорожного вокзала станции „Устье-Аха“, в результате пожара повреждены пол и стены буфета. Предварительная причина возгорания — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования», — уточняется в публикации. Быстро потушив огонь, пожарные спасли материальные ценности на сумму более 10 млн рублей. Люди во время пожара не пострадали. Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) произошел пожар в продуктовом магазине «Фламинго». Огнем повредило 50 квадратных метров торговой площади.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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