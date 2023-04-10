На дорогах ХМАО установят три новых пункта весового контроля

11 апреля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Пункты весового контроля обустроят в рамках национального проекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU До конца года на дорогах ХМАО будут установлены три дополнительных автоматических пункта весогабаритного контроля. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении автомобильных дорог. «В текущем году по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“ будут установлены еще три автоматических пункта весогабаритного контроля. Они появятся на 87-м километре автомобильной дороги Сургут—Лянтор, 174-м км автодороги Сургут—Когалым—граница ХМАО и на шестом километре Северного обхода города Сургута», — сообщили в управлении. Строительство пунктов весового контроля начнется в мае. Работники приступят к монтажу п-образных опор и замене дорожного полотна. «Кроме того, будут установлены специальные датчики в дорожном покрытии, определяющие общую массу, осевые нагрузки и габариты транспортного средства, а также информационное табло, метеостанция и система видеонаблюдения», — добавили в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ускорили строительство второго моста через Обь. О работе с опережением сроков заявил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок.

До конца года на дорогах ХМАО будут установлены три дополнительных автоматических пункта весогабаритного контроля. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении автомобильных дорог. «В текущем году по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“ будут установлены еще три автоматических пункта весогабаритного контроля. Они появятся на 87-м километре автомобильной дороги Сургут—Лянтор, 174-м км автодороги Сургут—Когалым—граница ХМАО и на шестом километре Северного обхода города Сургута», — сообщили в управлении. Строительство пунктов весового контроля начнется в мае. Работники приступят к монтажу п-образных опор и замене дорожного полотна. «Кроме того, будут установлены специальные датчики в дорожном покрытии, определяющие общую массу, осевые нагрузки и габариты транспортного средства, а также информационное табло, метеостанция и система видеонаблюдения», — добавили в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ускорили строительство второго моста через Обь. О работе с опережением сроков заявил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок.