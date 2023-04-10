10 апреля 2023

На дорогах ХМАО установят три новых пункта весового контроля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Дороги. Курган, фура, весы, трасса, автомобильный транспорт, грузовые перевозки, дальнобой
Пункты весового контроля обустроят в рамках национального проекта Фото:

До конца года на дорогах ХМАО будут установлены три дополнительных автоматических пункта весогабаритного контроля. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении автомобильных дорог.

«В текущем году по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“ будут установлены еще три автоматических пункта весогабаритного контроля. Они появятся на 87-м километре автомобильной дороги Сургут—Лянтор, 174-м км автодороги Сургут—Когалым—граница ХМАО и на шестом километре Северного обхода города Сургута», — сообщили в управлении.

Строительство пунктов весового контроля начнется в мае. Работники приступят к монтажу п-образных опор и замене дорожного полотна. «Кроме того, будут установлены специальные датчики в дорожном покрытии, определяющие общую массу, осевые нагрузки и габариты транспортного средства, а также информационное табло, метеостанция и система видеонаблюдения», — добавили в управлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ускорили строительство второго моста через Обь. О работе с опережением сроков заявил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
До конца года на дорогах ХМАО будут установлены три дополнительных автоматических пункта весогабаритного контроля. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении автомобильных дорог. «В текущем году по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“ будут установлены еще три автоматических пункта весогабаритного контроля. Они появятся на 87-м километре автомобильной дороги Сургут—Лянтор, 174-м км автодороги Сургут—Когалым—граница ХМАО и на шестом километре Северного обхода города Сургута», — сообщили в управлении. Строительство пунктов весового контроля начнется в мае. Работники приступят к монтажу п-образных опор и замене дорожного полотна. «Кроме того, будут установлены специальные датчики в дорожном покрытии, определяющие общую массу, осевые нагрузки и габариты транспортного средства, а также информационное табло, метеостанция и система видеонаблюдения», — добавили в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ускорили строительство второго моста через Обь. О работе с опережением сроков заявил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...