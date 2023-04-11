Пермячка обманула риелтора на 60 тысяч рублей

12 апреля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Пермячка воспользовалась услугами риелтора и не заплатила ей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Риелтор отсудила у пермячки 60 тысяч рублей за свои услуги. Специалист по работе с недвижимостью продала жилье клиентки, однако та отказалась оплачивать услуги, сообщается на сайте Индустриального районного суда Перми. «Оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении требования истца о взыскании с ответчика вознаграждение по агентскому договору в размере 60 000 рублей», — говорится в решении. Ответчика уведомили о судебном заседании, но в суд женщина не явилась и никаких ходатайств не представила. Пермячка обратилась к риелтору, чтобы продать свою недвижимость. Истец разместила рекламу, провела разговоры с потенциальными покупателями, провела встречу собственницы с ними и заключила договор. Однако ответчик отчет о проделанной работе не подписал, игнорировала все звонки и сообщения с требованием оплатить работу. После этого риелтор обратилась в суд.

Риелтор отсудила у пермячки 60 тысяч рублей за свои услуги. Специалист по работе с недвижимостью продала жилье клиентки, однако та отказалась оплачивать услуги, сообщается на сайте Индустриального районного суда Перми. «Оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении требования истца о взыскании с ответчика вознаграждение по агентскому договору в размере 60 000 рублей», — говорится в решении. Ответчика уведомили о судебном заседании, но в суд женщина не явилась и никаких ходатайств не представила. Пермячка обратилась к риелтору, чтобы продать свою недвижимость. Истец разместила рекламу, провела разговоры с потенциальными покупателями, провела встречу собственницы с ними и заключила договор. Однако ответчик отчет о проделанной работе не подписал, игнорировала все звонки и сообщения с требованием оплатить работу. После этого риелтор обратилась в суд.