11 апреля 2023

Пермячка обманула риелтора на 60 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка воспользовалась услугами риелтора и не заплатила ей Фото:

Риелтор отсудила у пермячки 60 тысяч рублей за свои услуги. Специалист по работе с недвижимостью продала жилье клиентки, однако та отказалась оплачивать услуги, сообщается на сайте Индустриального районного суда Перми.

«Оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении требования истца о взыскании с ответчика вознаграждение по агентскому договору в размере 60 000 рублей», — говорится в решении. Ответчика уведомили о судебном заседании, но в суд женщина не явилась и никаких ходатайств не представила.

Пермячка обратилась к риелтору, чтобы продать свою недвижимость. Истец разместила рекламу, провела разговоры с потенциальными покупателями, провела встречу собственницы с ними и заключила договор. Однако ответчик отчет о проделанной работе не подписал, игнорировала все звонки и сообщения с требованием оплатить работу. После этого риелтор обратилась в суд.

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Риелтор отсудила у пермячки 60 тысяч рублей за свои услуги. Специалист по работе с недвижимостью продала жилье клиентки, однако та отказалась оплачивать услуги, сообщается на сайте Индустриального районного суда Перми. «Оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении требования истца о взыскании с ответчика вознаграждение по агентскому договору в размере 60 000 рублей», — говорится в решении. Ответчика уведомили о судебном заседании, но в суд женщина не явилась и никаких ходатайств не представила. Пермячка обратилась к риелтору, чтобы продать свою недвижимость. Истец разместила рекламу, провела разговоры с потенциальными покупателями, провела встречу собственницы с ними и заключила договор. Однако ответчик отчет о проделанной работе не подписал, игнорировала все звонки и сообщения с требованием оплатить работу. После этого риелтор обратилась в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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