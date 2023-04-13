В ХМАО пьяный водитель каршеринга попался на перевозке крупной партии наркотиков

13 апреля 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Пьяный мужчина перевозил крупную партию наркотиков на арендованной машине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белом Яру полицейские задержали автомобиль, за рулем которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения, перевозивший 1,4 кг синтетического наркотика. Официальный telegram-канал пресс-службы УМВД ХМАО сообщает, что расследование уголовного дела завершено, и обвинительное заключение передано в суд. «Сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый 33-летний мужчина. При личном досмотре у него в одежде обнаружено 20 граммов синтетического наркотического средства α-PVP, а в автомобиле находилось еще около 1,4 кг аналогичного наркотика. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в публикации. В ходе расследования полицейским удалось выяснить, что подозреваемый создал более 70 тайников с наркотиками на территории Сургутского района и Ханты-Мансийска. «Общий вес изъятых наркотиков составил более 2,9 кг. Задержанный купил их в Московской области, арендовал машину и привез в ХМАО для продажи», — уточнили в полиции. Ранее URA.RU писало о том, что пьяный сургутянин с ружьем напугал жителей своего дома. Он продал машину, но, отметив с другом сделку, перепутал подъезды, пытаясь пронести оружие домой.

В Белом Яру полицейские задержали автомобиль, за рулем которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения, перевозивший 1,4 кг синтетического наркотика. Официальный telegram-канал пресс-службы УМВД ХМАО сообщает, что расследование уголовного дела завершено, и обвинительное заключение передано в суд. «Сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый 33-летний мужчина. При личном досмотре у него в одежде обнаружено 20 граммов синтетического наркотического средства α-PVP, а в автомобиле находилось еще около 1,4 кг аналогичного наркотика. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в публикации. В ходе расследования полицейским удалось выяснить, что подозреваемый создал более 70 тайников с наркотиками на территории Сургутского района и Ханты-Мансийска. «Общий вес изъятых наркотиков составил более 2,9 кг. Задержанный купил их в Московской области, арендовал машину и привез в ХМАО для продажи», — уточнили в полиции. Ранее URA.RU писало о том, что пьяный сургутянин с ружьем напугал жителей своего дома. Он продал машину, но, отметив с другом сделку, перепутал подъезды, пытаясь пронести оружие домой.