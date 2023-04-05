05 апреля 2023

Полиция ХМАО поделилась подробностями инцидента с оружием, напугавшего сургутян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День пограничника. Курган, оружие, ружье, выстрел
Пьяный мужчина с ружьем напугал соседей по подъезду в Сургуте Фото:

Полиция ХМАО проводит проверку по факту появления в социальных сетях сообщения о том, что в Сургуте мужчина ходит по подъезду многоквартирного дома с оружием в руках. В пресс-службе ведомства сообщили, что оружие было приобретено жителем дома законно, а он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал подъезд.

«Полиция организовала проверку инцидента в Сургуте. Жители многоэтажного дома на Чехова, 12, сообщили в правоохранительные органы о незнакомце, который ходил по двору подъездам с предметом, похожим на автомат. Установлено, что оружие приобретено владельцем на законном основании. Сам он продал машину, в которой хранил оружие, отметил продажу с другом и понес ружье к себе домой. Но, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал подъезды», — сообщили в ведомстве.

Поняв, что совершил ошибку, вооруженный мужчина вернулся в свой подъезд, оставил оружие дома и продолжил отмечать продажу автомобиля. В пресс-службе пообещали уточнить позже тип оружия. «По факту инцидента проводится проверка, по ее результатам могут последовать процессуальные действия. Все обстоятельства дела уточняются», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что неадекватное поведение жителя Нижневартовска возмутило горожан. Мужчина продолжительное время стоял на улице и раскачивался. Комментаторы в соцсетях предположили, что он находится под действием наркотиков.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Полиция ХМАО проводит проверку по факту появления в социальных сетях сообщения о том, что в Сургуте мужчина ходит по подъезду многоквартирного дома с оружием в руках. В пресс-службе ведомства сообщили, что оружие было приобретено жителем дома законно, а он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал подъезд. «Полиция организовала проверку инцидента в Сургуте. Жители многоэтажного дома на Чехова, 12, сообщили в правоохранительные органы о незнакомце, который ходил по двору подъездам с предметом, похожим на автомат. Установлено, что оружие приобретено владельцем на законном основании. Сам он продал машину, в которой хранил оружие, отметил продажу с другом и понес ружье к себе домой. Но, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал подъезды», — сообщили в ведомстве. Поняв, что совершил ошибку, вооруженный мужчина вернулся в свой подъезд, оставил оружие дома и продолжил отмечать продажу автомобиля. В пресс-службе пообещали уточнить позже тип оружия. «По факту инцидента проводится проверка, по ее результатам могут последовать процессуальные действия. Все обстоятельства дела уточняются», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что неадекватное поведение жителя Нижневартовска возмутило горожан. Мужчина продолжительное время стоял на улице и раскачивался. Комментаторы в соцсетях предположили, что он находится под действием наркотиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...