Полиция ХМАО поделилась подробностями инцидента с оружием, напугавшего сургутян

06 апреля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Пьяный мужчина с ружьем напугал соседей по подъезду в Сургуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция ХМАО проводит проверку по факту появления в социальных сетях сообщения о том, что в Сургуте мужчина ходит по подъезду многоквартирного дома с оружием в руках. В пресс-службе ведомства сообщили, что оружие было приобретено жителем дома законно, а он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал подъезд. «Полиция организовала проверку инцидента в Сургуте. Жители многоэтажного дома на Чехова, 12, сообщили в правоохранительные органы о незнакомце, который ходил по двору подъездам с предметом, похожим на автомат. Установлено, что оружие приобретено владельцем на законном основании. Сам он продал машину, в которой хранил оружие, отметил продажу с другом и понес ружье к себе домой. Но, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал подъезды», — сообщили в ведомстве. Поняв, что совершил ошибку, вооруженный мужчина вернулся в свой подъезд, оставил оружие дома и продолжил отмечать продажу автомобиля. В пресс-службе пообещали уточнить позже тип оружия. «По факту инцидента проводится проверка, по ее результатам могут последовать процессуальные действия. Все обстоятельства дела уточняются», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что неадекватное поведение жителя Нижневартовска возмутило горожан. Мужчина продолжительное время стоял на улице и раскачивался. Комментаторы в соцсетях предположили, что он находится под действием наркотиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полиция ХМАО проводит проверку по факту появления в социальных сетях сообщения о том, что в Сургуте мужчина ходит по подъезду многоквартирного дома с оружием в руках. В пресс-службе ведомства сообщили, что оружие было приобретено жителем дома законно, а он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал подъезд. «Полиция организовала проверку инцидента в Сургуте. Жители многоэтажного дома на Чехова, 12, сообщили в правоохранительные органы о незнакомце, который ходил по двору подъездам с предметом, похожим на автомат. Установлено, что оружие приобретено владельцем на законном основании. Сам он продал машину, в которой хранил оружие, отметил продажу с другом и понес ружье к себе домой. Но, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал подъезды», — сообщили в ведомстве. Поняв, что совершил ошибку, вооруженный мужчина вернулся в свой подъезд, оставил оружие дома и продолжил отмечать продажу автомобиля. В пресс-службе пообещали уточнить позже тип оружия. «По факту инцидента проводится проверка, по ее результатам могут последовать процессуальные действия. Все обстоятельства дела уточняются», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что неадекватное поведение жителя Нижневартовска возмутило горожан. Мужчина продолжительное время стоял на улице и раскачивался. Комментаторы в соцсетях предположили, что он находится под действием наркотиков.