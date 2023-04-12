Мэр пермского города обещал оставшимся без воды жителям подобные проблемы на годы

13 апреля 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Авария на коллекторе вновь оставила осинцев без воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Осы (Пермский край) остались без воды из-за разрушения канализационного коллектора. Авария произошла вечером 12 апреля, сейчас вода подается горожанам с перебоями. Подобные ситуации для осинцев привычны, с ними сталкивается и глава округа Алексей Григорьев, говорит он. При этом по словам градоначальника, проблему не решить в ближайшие годы. «Также как и все испытал на себе эти неудобства, так как живу в первом микрорайоне. Последние десятилетия в систему водоснабжения нашего округа не было серьезных вложений. И сегодня нам с вами приходится пожинать плоды в виде таких вот порывов. К сожалению, такова реальность и еще в течение нескольких лет нам придется испытывать подобные проблемы», — пишет Григорьев в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Осинский округ из-за аварии остался без водоснабжения в конце января. Неоднократно Григорьев публично жаловался на нехватку денег в местном бюджете — по его словам в казне на 2023—2025 годы средств хватает только на выполнение половины муниципальных программ.

Жители Осы (Пермский край) остались без воды из-за разрушения канализационного коллектора. Авария произошла вечером 12 апреля, сейчас вода подается горожанам с перебоями. Подобные ситуации для осинцев привычны, с ними сталкивается и глава округа Алексей Григорьев, говорит он. При этом по словам градоначальника, проблему не решить в ближайшие годы. «Также как и все испытал на себе эти неудобства, так как живу в первом микрорайоне. Последние десятилетия в систему водоснабжения нашего округа не было серьезных вложений. И сегодня нам с вами приходится пожинать плоды в виде таких вот порывов. К сожалению, такова реальность и еще в течение нескольких лет нам придется испытывать подобные проблемы», — пишет Григорьев в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Осинский округ из-за аварии остался без водоснабжения в конце января. Неоднократно Григорьев публично жаловался на нехватку денег в местном бюджете — по его словам в казне на 2023—2025 годы средств хватает только на выполнение половины муниципальных программ.