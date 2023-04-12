12 апреля 2023

Мэр пермского города обещал оставшимся без воды жителям подобные проблемы на годы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Провал дороги, авария канализационного коллектора. Челябинск, провал, яма, жкх, ремонт канализации, воронка, куйбышева7, авария канализации, водоворот, канализационный коллектор
Авария на коллекторе вновь оставила осинцев без воды Фото:

Жители Осы (Пермский край) остались без воды из-за разрушения канализационного коллектора. Авария произошла вечером 12 апреля, сейчас вода подается горожанам с перебоями. Подобные ситуации для осинцев привычны, с ними сталкивается и глава округа Алексей Григорьев, говорит он. При этом по словам градоначальника, проблему не решить в ближайшие годы.

«Также как и все испытал на себе эти неудобства, так как живу в первом микрорайоне. Последние десятилетия в систему водоснабжения нашего округа не было серьезных вложений. И сегодня нам с вами приходится пожинать плоды в виде таких вот порывов. К сожалению, такова реальность и еще в течение нескольких лет нам придется испытывать подобные проблемы», — пишет Григорьев в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что Осинский округ из-за аварии остался без водоснабжения в конце января. Неоднократно Григорьев публично жаловался на нехватку денег в местном бюджете — по его словам в казне на 2023—2025 годы средств хватает только на выполнение половины муниципальных программ.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Осы (Пермский край) остались без воды из-за разрушения канализационного коллектора. Авария произошла вечером 12 апреля, сейчас вода подается горожанам с перебоями. Подобные ситуации для осинцев привычны, с ними сталкивается и глава округа Алексей Григорьев, говорит он. При этом по словам градоначальника, проблему не решить в ближайшие годы. «Также как и все испытал на себе эти неудобства, так как живу в первом микрорайоне. Последние десятилетия в систему водоснабжения нашего округа не было серьезных вложений. И сегодня нам с вами приходится пожинать плоды в виде таких вот порывов. К сожалению, такова реальность и еще в течение нескольких лет нам придется испытывать подобные проблемы», — пишет Григорьев в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Осинский округ из-за аварии остался без водоснабжения в конце января. Неоднократно Григорьев публично жаловался на нехватку денег в местном бюджете — по его словам в казне на 2023—2025 годы средств хватает только на выполнение половины муниципальных программ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...