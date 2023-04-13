Жалоба пермских зеков на высокие цены в магазинах дошла до руководства ФСИН

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Первое заседание общественной палаты Пермского края VI созыва. Пермь, сапко игорь
Игорь Сапко обсудил с ФСИН назначение нового начальника пермского управления службы Фото:

Пермский омбудсмен Игорь Сапко рассказал руководству центрального аппарата ФСИН о жалобах пермских заключенных на завышенные цены в магазинах на территории колоний. Как сообщил Сапко в соцсети «ВКонтакте», на это он обратил внимание в ходе заседания экспертного совета при омбудсмене РФ Татьяне Москальковой, где присутствовало руководство службы.

«Обратил внимание коллег, на поступающие жалобы от осужденных на установление завышенных цен в магазинах, расположенных на территории исправительных учреждений Пермского края», — отметил Сапко. В целом число обращений от заключенных по стране, по его словам, увеличилось на 11,4%,

После совещания он также пообщался с руководителями ФСИН по поводу назначения нового начальника ГУФСИН в Пермском крае. Должность вакантна с декабря 2021 года.

Пермский омбудсмен разузнал в Москве, почему затянулось назначение нового начальника ГУФСИН. «Процедура назначения непростая. Центральный аппарат ей предметно занимается. Учитывая сложность и ответственность процедуры, подходят к каждому региону очень тщательно», — рассказал URA.RU Игорь Сапко. Занимавший пост начальника ГУФСИН Юрий Лымарь уволился в декабре 2022 года.

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Пермский омбудсмен Игорь Сапко рассказал руководству центрального аппарата ФСИН о жалобах пермских заключенных на завышенные цены в магазинах на территории колоний. Как сообщил Сапко в соцсети «ВКонтакте», на это он обратил внимание в ходе заседания экспертного совета при омбудсмене РФ Татьяне Москальковой, где присутствовало руководство службы. «Обратил внимание коллег, на поступающие жалобы от осужденных на установление завышенных цен в магазинах, расположенных на территории исправительных учреждений Пермского края», — отметил Сапко. В целом число обращений от заключенных по стране, по его словам, увеличилось на 11,4%, После совещания он также пообщался с руководителями ФСИН по поводу назначения нового начальника ГУФСИН в Пермском крае. Должность вакантна с декабря 2021 года. Пермский омбудсмен разузнал в Москве, почему затянулось назначение нового начальника ГУФСИН. «Процедура назначения непростая. Центральный аппарат ей предметно занимается. Учитывая сложность и ответственность процедуры, подходят к каждому региону очень тщательно», — рассказал URA.RU Игорь Сапко. Занимавший пост начальника ГУФСИН Юрий Лымарь уволился в декабре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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