Жалоба пермских зеков на высокие цены в магазинах дошла до руководства ФСИН

Игорь Сапко обсудил с ФСИН назначение нового начальника пермского управления службы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский омбудсмен Игорь Сапко рассказал руководству центрального аппарата ФСИН о жалобах пермских заключенных на завышенные цены в магазинах на территории колоний. Как сообщил Сапко в соцсети «ВКонтакте», на это он обратил внимание в ходе заседания экспертного совета при омбудсмене РФ Татьяне Москальковой, где присутствовало руководство службы.

«Обратил внимание коллег, на поступающие жалобы от осужденных на установление завышенных цен в магазинах, расположенных на территории исправительных учреждений Пермского края», — отметил Сапко. В целом число обращений от заключенных по стране, по его словам, увеличилось на 11,4%,

После совещания он также пообщался с руководителями ФСИН по поводу назначения нового начальника ГУФСИН в Пермском крае. Должность вакантна с декабря 2021 года.

Пермский омбудсмен разузнал в Москве, почему затянулось назначение нового начальника ГУФСИН. «Процедура назначения непростая. Центральный аппарат ей предметно занимается. Учитывая сложность и ответственность процедуры, подходят к каждому региону очень тщательно», — рассказал URA.RU Игорь Сапко. Занимавший пост начальника ГУФСИН Юрий Лымарь уволился в декабре 2022 года.