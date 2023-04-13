Депутат Бежанян призвал избавиться от проблемного детского лагеря в Пермском крае

14 апреля 2023 в 07:17 Размер текста - 17 +

Армен Бежанян принял окончательное решение по лагерю, побывав на месте Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Территорию бывшего лагеря «Гагаринский» вместе с постройками в Осинском округе (Пермский край) следует сдать в аренду или продать частным инвесторам. С таким заявлением выступил депутат местной думы и звезда телесериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян. По сего словам, окончательное решение о судьбе объекта администрация не может принять уже почти 20 лет. «Я понимаю, что сейчас начнут возмущаться, говорить о том, что надо восстанавливать [лагерь], это детский отдых. Ответ прост: местный бюджет это не осилит. И меня не устраивает затянувшаяся неопределенность. Тем более, что вырученные средства планировалось потратить на постройку тротуаров и освещения, чего нашему маленькому городку [Осе] крайне не хватает», — написал Армен Бежанян на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» после визита на территорию бывшего детского лагеря. Ранее Бежанян раскритиковал планы властей по расселению аварийного жилья в Осинском округе. По его словам, все договоренности могут сорваться из-за «мутного» подрядчика. Депутат подчеркивал, что новое жилье в городе не возводилось уже 10 лет, а теперь строительство нескольких многоквартирных домов доверили компании, у которой нет ни техники, ни сотрудников.

Территорию бывшего лагеря «Гагаринский» вместе с постройками в Осинском округе (Пермский край) следует сдать в аренду или продать частным инвесторам. С таким заявлением выступил депутат местной думы и звезда телесериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян. По сего словам, окончательное решение о судьбе объекта администрация не может принять уже почти 20 лет. «Я понимаю, что сейчас начнут возмущаться, говорить о том, что надо восстанавливать [лагерь], это детский отдых. Ответ прост: местный бюджет это не осилит. И меня не устраивает затянувшаяся неопределенность. Тем более, что вырученные средства планировалось потратить на постройку тротуаров и освещения, чего нашему маленькому городку [Осе] крайне не хватает», — написал Армен Бежанян на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» после визита на территорию бывшего детского лагеря. Ранее Бежанян раскритиковал планы властей по расселению аварийного жилья в Осинском округе. По его словам, все договоренности могут сорваться из-за «мутного» подрядчика. Депутат подчеркивал, что новое жилье в городе не возводилось уже 10 лет, а теперь строительство нескольких многоквартирных домов доверили компании, у которой нет ни техники, ни сотрудников.