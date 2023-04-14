Свердловские силовики пройдут проверки после задержания высокопоставленных офицеров

В некоторых отделах свердловского ГУ МВД проводят неофициальные проверки силовиков после чреды задержаний высокопоставленных офицеров силовиками ФСБ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Сейчас, хоть об этом и не объявлялось, начальство проверяет сотрудников. Кто где ошибся, кто что не доделал — все вскроется. Может, и до полиграфа дойдет», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, особисты начали более тщательные проверки после задержания главы управления по контролю за оборотом наркотиков Ивана Ергеледжи и шефа ГИБДД Ивделя Максима Анисимкова. В первую очередь, проверяются их коллеги, хотя офицеры уверены, что служат рядом с самыми достойными людьми, сомневаться в которых не стоит, уточнил источник.
URA.RU направило запрос в оперативно-разыскную часть собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.
Ергеледжи был задержан вечером 9 апреля. Его заподозрили в получении взятки от бизнесмена из туристической области и отправили в СИЗО. Позднее силовики поймали Анисимкова, которого еще проверяют на причастность к другому преступлению.
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