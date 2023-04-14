Жителей Снежинска напугала стая пьяных птиц. Фото

15 апреля 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

Птицы едят мерзлые ягоды и падают на землю Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Снежинске Челябинской области местных жителей напугала стая птиц, лежащих неподвижно на газоне. О своей находке они сообщили в соцсетях. «15 птиц лежит около 121 школы. Что это с ними?» — спрашивают в сообществе «Говорят в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители объяснили, что это свиристели, которые каждую весну едят холодные перебродившие ягоды и падают в состоянии оцепенения. Они посоветовали не трогать птиц и тем более не выбрасывать их в урну. В ближайшее время пернатые очнутся. Это свиристели, они живые Сообщество «Говорят в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». Завтра они очнутся Сообщество «Говорят в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».

В Снежинске Челябинской области местных жителей напугала стая птиц, лежащих неподвижно на газоне. О своей находке они сообщили в соцсетях. «15 птиц лежит около 121 школы. Что это с ними?» — спрашивают в сообществе «Говорят в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители объяснили, что это свиристели, которые каждую весну едят холодные перебродившие ягоды и падают в состоянии оцепенения. Они посоветовали не трогать птиц и тем более не выбрасывать их в урну. В ближайшее время пернатые очнутся.