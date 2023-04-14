Птицы едят мерзлые ягоды и падают на землю
В Снежинске Челябинской области местных жителей напугала стая птиц, лежащих неподвижно на газоне. О своей находке они сообщили в соцсетях.
«15 птиц лежит около 121 школы. Что это с ними?» — спрашивают в сообществе «Говорят в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях местные жители объяснили, что это свиристели, которые каждую весну едят холодные перебродившие ягоды и падают в состоянии оцепенения. Они посоветовали не трогать птиц и тем более не выбрасывать их в урну. В ближайшее время пернатые очнутся.
Это свиристели, они живые
Завтра они очнутся
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