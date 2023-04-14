14 апреля 2023

Жителей Снежинска напугала стая пьяных птиц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, свиристели, птица
Птицы едят мерзлые ягоды и падают на землю Фото:

В Снежинске Челябинской области местных жителей напугала стая птиц, лежащих неподвижно на газоне. О своей находке они сообщили в соцсетях.

«15 птиц лежит около 121 школы. Что это с ними?» — спрашивают в сообществе «Говорят в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях местные жители объяснили, что это свиристели, которые каждую весну едят холодные перебродившие ягоды и падают в состоянии оцепенения. Они посоветовали не трогать птиц и тем более не выбрасывать их в урну. В ближайшее время пернатые очнутся.

Это свиристели, они живые
Это свиристели, они живые
Завтра они очнутся
Завтра они очнутся

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Снежинске Челябинской области местных жителей напугала стая птиц, лежащих неподвижно на газоне. О своей находке они сообщили в соцсетях. «15 птиц лежит около 121 школы. Что это с ними?» — спрашивают в сообществе «Говорят в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители объяснили, что это свиристели, которые каждую весну едят холодные перебродившие ягоды и падают в состоянии оцепенения. Они посоветовали не трогать птиц и тем более не выбрасывать их в урну. В ближайшее время пернатые очнутся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...