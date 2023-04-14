В Пермском крае пропала шестилетняя девочка

Ребенка разыскивают родственники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Лысьве (Пермский край) разыскивают шестилетнего ребенка. По словам тети, девочка вышла из дома родственницы вечером 15 апреля, и с тех пор никто не знает, где она.

«Пропавшую зовут Мирослава, ей шесть лет. Говорят, что ее видели у магазина „Пятерочка“ на улице Ленина, но мы племянницу пока не нашли. Телефона у нее с собой нет», — пояснила обеспокоенная женщина, передает perm.aif.ru.

Известно, что рост девочки примерно 120 сантиметров, у нее светлые глаза. В день пропажи была одета в разноцветную куртку и коричневую шапку.

Ранее в Прикамье также разыскивали маленького ребенка. Летом прошлого года шестилетняя девочка ушла в магазин и не вернулась.