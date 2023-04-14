14 апреля 2023

В Пермском крае пропала шестилетняя девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Майская жара. Тюмень, ребенок, девочка
Ребенка разыскивают родственники Фото:

В Лысьве (Пермский край) разыскивают шестилетнего ребенка. По словам тети, девочка вышла из дома родственницы вечером 15 апреля, и с тех пор никто не знает, где она.

«Пропавшую зовут Мирослава, ей шесть лет. Говорят, что ее видели у магазина „Пятерочка“ на улице Ленина, но мы племянницу пока не нашли. Телефона у нее с собой нет», — пояснила обеспокоенная женщина, передает perm.aif.ru.

Известно, что рост девочки примерно 120 сантиметров, у нее светлые глаза. В день пропажи была одета в разноцветную куртку и коричневую шапку.

Ранее в Прикамье также разыскивали маленького ребенка. Летом прошлого года шестилетняя девочка ушла в магазин и не вернулась.

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В Лысьве (Пермский край) разыскивают шестилетнего ребенка. По словам тети, девочка вышла из дома родственницы вечером 15 апреля, и с тех пор никто не знает, где она. «Пропавшую зовут Мирослава, ей шесть лет. Говорят, что ее видели у магазина „Пятерочка“ на улице Ленина, но мы племянницу пока не нашли. Телефона у нее с собой нет», — пояснила обеспокоенная женщина, передает perm.aif.ru. Известно, что рост девочки примерно 120 сантиметров, у нее светлые глаза. В день пропажи была одета в разноцветную куртку и коричневую шапку. Ранее в Прикамье также разыскивали маленького ребенка. Летом прошлого года шестилетняя девочка ушла в магазин и не вернулась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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