В Пермском крае лесной пожар произошел в районе деревни Сосново. До жилых домов от эпицентра огня оставался всего один километр, рассказали в минприроды Прикамья.
«Камера Лесохранитель зафиксировала пожар на площади 0,01 га на территории Чайковского лесничества, возгорание произошло в 1 км от деревни Сосново. На месте работали Чайковская ЛПС, Пермагролес и Чайковское лесничество — 20 человек и 4 единицы спецтехники. Тушение осложнял сильный ветер», — сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте».
На тушение огня специалистам понадобились почти сутки, но в итоге до населенного пункта он не дошел. Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Болотово Кунгурского округа спасатели остановили ландшафтный пожар в нескольких метрах от дачных домов.
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