Лесной пожар вспыхнул в километре от пермской деревни. Видео

17 апреля 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

На борьбу с огнем ушло много часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае лесной пожар произошел в районе деревни Сосново. До жилых домов от эпицентра огня оставался всего один километр, рассказали в минприроды Прикамья. «Камера Лесохранитель зафиксировала пожар на площади 0,01 га на территории Чайковского лесничества, возгорание произошло в 1 км от деревни Сосново. На месте работали Чайковская ЛПС, Пермагролес и Чайковское лесничество — 20 человек и 4 единицы спецтехники. Тушение осложнял сильный ветер», — сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте». На тушение огня специалистам понадобились почти сутки, но в итоге до населенного пункта он не дошел. Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Болотово Кунгурского округа спасатели остановили ландшафтный пожар в нескольких метрах от дачных домов.

В Пермском крае лесной пожар произошел в районе деревни Сосново. До жилых домов от эпицентра огня оставался всего один километр, рассказали в минприроды Прикамья. «Камера Лесохранитель зафиксировала пожар на площади 0,01 га на территории Чайковского лесничества, возгорание произошло в 1 км от деревни Сосново. На месте работали Чайковская ЛПС, Пермагролес и Чайковское лесничество — 20 человек и 4 единицы спецтехники. Тушение осложнял сильный ветер», — сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте». На тушение огня специалистам понадобились почти сутки, но в итоге до населенного пункта он не дошел. Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Болотово Кунгурского округа спасатели остановили ландшафтный пожар в нескольких метрах от дачных домов.