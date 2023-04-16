16 апреля 2023

Лесной пожар вспыхнул в километре от пермской деревни. Видео

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Пожар в Малиновке. Курган, дым, пожар, огонь, лесной пожар, смог , пламя
На борьбу с огнем ушло много часов Фото:

В Пермском крае лесной пожар произошел в районе деревни Сосново. До жилых домов от эпицентра огня оставался всего один километр, рассказали в минприроды Прикамья.

«Камера Лесохранитель зафиксировала пожар на площади 0,01 га на территории Чайковского лесничества, возгорание произошло в 1 км от деревни Сосново. На месте работали Чайковская ЛПС, Пермагролес и Чайковское лесничество — 20 человек и 4 единицы спецтехники. Тушение осложнял сильный ветер», — сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте».

На тушение огня специалистам понадобились почти сутки, но в итоге до населенного пункта он не дошел. Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Болотово Кунгурского округа спасатели остановили ландшафтный пожар в нескольких метрах от дачных домов.

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В Пермском крае лесной пожар произошел в районе деревни Сосново. До жилых домов от эпицентра огня оставался всего один километр, рассказали в минприроды Прикамья. «Камера Лесохранитель зафиксировала пожар на площади 0,01 га на территории Чайковского лесничества, возгорание произошло в 1 км от деревни Сосново. На месте работали Чайковская ЛПС, Пермагролес и Чайковское лесничество — 20 человек и 4 единицы спецтехники. Тушение осложнял сильный ветер», — сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте». На тушение огня специалистам понадобились почти сутки, но в итоге до населенного пункта он не дошел. Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Болотово Кунгурского округа спасатели остановили ландшафтный пожар в нескольких метрах от дачных домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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