17 апреля 2023

Жителям ХМАО отпуск за рубежом обойдется дороже на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на зарубежные туры выросли более чем на 30%
Цены на зарубежные туры выросли более чем на 30% Фото:

В ХМАО подорожали тарифы на зарубежный туризм. За прошлый месяц стоимость услуг в регионе выросла более чем на 30%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма на 32,1%», — говорится в исследовании ведомства. При этом стоимость проживания в гостиницах и санаториях непосредственно в регионе выросла лишь на 3% и 2% соответственно.

За март в ХМАО также подскочила стоимость овощей — сразу на 19%. В сфере непродовольственных товаров наоборот подешевели бытовая техника (на 7,9%) и одежда (на 9,4%).

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожала водка. За месяц средняя цена по региону на спиртное выросла с 678 до 694 рублей, дороже всего напиток сейчас стоит в Сургуте — 702 рубля.

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В ХМАО подорожали тарифы на зарубежный туризм. За прошлый месяц стоимость услуг в регионе выросла более чем на 30%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма на 32,1%», — говорится в исследовании ведомства. При этом стоимость проживания в гостиницах и санаториях непосредственно в регионе выросла лишь на 3% и 2% соответственно. За март в ХМАО также подскочила стоимость овощей — сразу на 19%. В сфере непродовольственных товаров наоборот подешевели бытовая техника (на 7,9%) и одежда (на 9,4%). Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожала водка. За месяц средняя цена по региону на спиртное выросла с 678 до 694 рублей, дороже всего напиток сейчас стоит в Сургуте — 702 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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