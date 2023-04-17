Жителям ХМАО отпуск за рубежом обойдется дороже на 30%

Цены на зарубежные туры выросли более чем на 30% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО подорожали тарифы на зарубежный туризм. За прошлый месяц стоимость услуг в регионе выросла более чем на 30%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма на 32,1%», — говорится в исследовании ведомства. При этом стоимость проживания в гостиницах и санаториях непосредственно в регионе выросла лишь на 3% и 2% соответственно.

За март в ХМАО также подскочила стоимость овощей — сразу на 19%. В сфере непродовольственных товаров наоборот подешевели бытовая техника (на 7,9%) и одежда (на 9,4%).

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожала водка. За месяц средняя цена по региону на спиртное выросла с 678 до 694 рублей, дороже всего напиток сейчас стоит в Сургуте — 702 рубля.