Пьяный свердловчанин угнал легковушку, чтобы доехать до друга

18 апреля 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

В Алапаевске мужчина во время прогулки по городу угнал легковушку, чтобы доехать до друга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) мужчина распивал алкоголь со своим другом, а после решил выйти на улицу прогуляться по городу. Устав гулять свердловчанин решил угнать «ВАЗ», чтобы быстрее вернуться в квартиру к приятелю, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Весь день они распивали спиртное, а ближе к вечеру он решил сходить один погулять по городу. Устав гулять, он решил вернуться домой к приятелю. Чтобы добраться побыстрее, решил похитить автомобиль», — сообщили в пресс-службе ведомства. Свердловчанин выдавил боковое окно автомобиля, завел его и доехал до квартиры друга, оставив легковушку на пустыре. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об угоне, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина угнал внедорожник. Полицейским пришлось открыть огонь по автомобилю, чтобы остановить мужчину.

В Алапаевске (Свердловская область) мужчина распивал алкоголь со своим другом, а после решил выйти на улицу прогуляться по городу. Устав гулять свердловчанин решил угнать «ВАЗ», чтобы быстрее вернуться в квартиру к приятелю, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Весь день они распивали спиртное, а ближе к вечеру он решил сходить один погулять по городу. Устав гулять, он решил вернуться домой к приятелю. Чтобы добраться побыстрее, решил похитить автомобиль», — сообщили в пресс-службе ведомства. Свердловчанин выдавил боковое окно автомобиля, завел его и доехал до квартиры друга, оставив легковушку на пустыре. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об угоне, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина угнал внедорожник. Полицейским пришлось открыть огонь по автомобилю, чтобы остановить мужчину.