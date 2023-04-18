Пьяный свердловчанин угнал легковушку, чтобы доехать до друга

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В Алапаевске мужчина во время прогулки по городу угнал легковушку, чтобы доехать до друга
В Алапаевске мужчина во время прогулки по городу угнал легковушку, чтобы доехать до друга Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) мужчина распивал алкоголь со своим другом, а после решил выйти на улицу прогуляться по городу. Устав гулять свердловчанин решил угнать «ВАЗ», чтобы быстрее вернуться в квартиру к приятелю, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Весь день они распивали спиртное, а ближе к вечеру он решил сходить один погулять по городу. Устав гулять, он решил вернуться домой к приятелю. Чтобы добраться побыстрее, решил похитить автомобиль», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Свердловчанин выдавил боковое окно автомобиля, завел его и доехал до квартиры друга, оставив легковушку на пустыре. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об угоне, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина угнал внедорожник. Полицейским пришлось открыть огонь по автомобилю, чтобы остановить мужчину.

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В Алапаевске (Свердловская область) мужчина распивал алкоголь со своим другом, а после решил выйти на улицу прогуляться по городу. Устав гулять свердловчанин решил угнать «ВАЗ», чтобы быстрее вернуться в квартиру к приятелю, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Весь день они распивали спиртное, а ближе к вечеру он решил сходить один погулять по городу. Устав гулять, он решил вернуться домой к приятелю. Чтобы добраться побыстрее, решил похитить автомобиль», — сообщили в пресс-службе ведомства. Свердловчанин выдавил боковое окно автомобиля, завел его и доехал до квартиры друга, оставив легковушку на пустыре. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об угоне, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина угнал внедорожник. Полицейским пришлось открыть огонь по автомобилю, чтобы остановить мужчину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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