Силовики открыли стрельбу по угнанному автомобилю в Екатеринбурге. Фото

19 марта 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел ночью 19 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции ночью 19 марта устроили погоню за екатеринбуржцем, который угнал внедорожник Chevrolet Niva. Силовикам пришлось обстрелять автомобиль, чтобы остановить мужчину. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу. «Инспекторы заметили авто с признаками ДТП. Полицейские попросили водителя остановиться, но он проигнорировал просьбу, увеличил скорость и пытался скрыться. Чтобы остановить угонщика, силовикам пришлось открыть стрельбу по колесам», — говорится в сообщении. Когда водитель остановил машину, то выбежал и попытался скрыться, но сотрудники ГИБДД задержали мужчину. Им оказался 29-летний житель уральской столицы. У него нет водительских прав, ранее он уже был судим за угон и кражу. Также мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автомобиль находился в розыске с 15 марта. Полицейские задержали водителя и доставили в отдел №15 для дальнейшего разбирательства. Против него составлено десять материалов. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Сотрудники Госавтоинспекции ночью 19 марта устроили погоню за екатеринбуржцем, который угнал внедорожник Chevrolet Niva. Силовикам пришлось обстрелять автомобиль, чтобы остановить мужчину. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу. «Инспекторы заметили авто с признаками ДТП. Полицейские попросили водителя остановиться, но он проигнорировал просьбу, увеличил скорость и пытался скрыться. Чтобы остановить угонщика, силовикам пришлось открыть стрельбу по колесам», — говорится в сообщении. Когда водитель остановил машину, то выбежал и попытался скрыться, но сотрудники ГИБДД задержали мужчину. Им оказался 29-летний житель уральской столицы. У него нет водительских прав, ранее он уже был судим за угон и кражу. Также мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автомобиль находился в розыске с 15 марта. Полицейские задержали водителя и доставили в отдел №15 для дальнейшего разбирательства. Против него составлено десять материалов.