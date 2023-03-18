18 марта 2023
17 марта 2023

Силовики открыли стрельбу по угнанному автомобилю в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., пистолет, кобура, полиция
Инцидент произошел ночью 19 марта Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции ночью 19 марта устроили погоню за екатеринбуржцем, который угнал внедорожник Chevrolet Niva. Силовикам пришлось обстрелять автомобиль, чтобы остановить мужчину. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу.

«Инспекторы заметили авто с признаками ДТП. Полицейские попросили водителя остановиться, но он проигнорировал просьбу, увеличил скорость и пытался скрыться. Чтобы остановить угонщика, силовикам пришлось открыть стрельбу по колесам», — говорится в сообщении.

Когда водитель остановил машину, то выбежал и попытался скрыться, но сотрудники ГИБДД задержали мужчину. Им оказался 29-летний житель уральской столицы. У него нет водительских прав, ранее он уже был судим за угон и кражу. Также мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автомобиль находился в розыске с 15 марта. Полицейские задержали водителя и доставили в отдел №15 для дальнейшего разбирательства. Против него составлено десять материалов.

Фото:

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Сотрудники Госавтоинспекции ночью 19 марта устроили погоню за екатеринбуржцем, который угнал внедорожник Chevrolet Niva. Силовикам пришлось обстрелять автомобиль, чтобы остановить мужчину. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу. «Инспекторы заметили авто с признаками ДТП. Полицейские попросили водителя остановиться, но он проигнорировал просьбу, увеличил скорость и пытался скрыться. Чтобы остановить угонщика, силовикам пришлось открыть стрельбу по колесам», — говорится в сообщении. Когда водитель остановил машину, то выбежал и попытался скрыться, но сотрудники ГИБДД задержали мужчину. Им оказался 29-летний житель уральской столицы. У него нет водительских прав, ранее он уже был судим за угон и кражу. Также мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автомобиль находился в розыске с 15 марта. Полицейские задержали водителя и доставили в отдел №15 для дальнейшего разбирательства. Против него составлено десять материалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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