Пермский цирк закрылся на каникулы

Новые шоу цирк обещает показать в новом сезоне
Пермский государственный цирк приостановил выступления и ушел на каникулы. Зрителей циркачи теперь будут развлекать в социальных сетях.
«В дни цирковых каникул мы будем радовать вас розыгрышами, сюрпризами и фотографиями с наших интересных и удивительных представлений!» — говорится на странице цирка в соцсети «ВКонтакте». Пользователям также предлагается найти себя на фото с последнего показа знаменитого «Жираф-шоу».
Дату окончания каникул в цирке не называют. О новом сезоне и новых программах обещают сообщить заранее.
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