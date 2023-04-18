Пермский цирк закрылся на каникулы

19 апреля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Новые шоу цирк обещает показать в новом сезоне Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский государственный цирк приостановил выступления и ушел на каникулы. Зрителей циркачи теперь будут развлекать в социальных сетях. «В дни цирковых каникул мы будем радовать вас розыгрышами, сюрпризами и фотографиями с наших интересных и удивительных представлений!» — говорится на странице цирка в соцсети «ВКонтакте». Пользователям также предлагается найти себя на фото с последнего показа знаменитого «Жираф-шоу». Дату окончания каникул в цирке не называют. О новом сезоне и новых программах обещают сообщить заранее.

Пермский государственный цирк приостановил выступления и ушел на каникулы. Зрителей циркачи теперь будут развлекать в социальных сетях. «В дни цирковых каникул мы будем радовать вас розыгрышами, сюрпризами и фотографиями с наших интересных и удивительных представлений!» — говорится на странице цирка в соцсети «ВКонтакте». Пользователям также предлагается найти себя на фото с последнего показа знаменитого «Жираф-шоу». Дату окончания каникул в цирке не называют. О новом сезоне и новых программах обещают сообщить заранее.