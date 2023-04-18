18 апреля 2023

Пермский цирк закрылся на каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые шоу цирк обещает показать в новом сезоне
Новые шоу цирк обещает показать в новом сезоне Фото:

Пермский государственный цирк приостановил выступления и ушел на каникулы. Зрителей циркачи теперь будут развлекать в социальных сетях.

«В дни цирковых каникул мы будем радовать вас розыгрышами, сюрпризами и фотографиями с наших интересных и удивительных представлений!» — говорится на странице цирка в соцсети «ВКонтакте». Пользователям также предлагается найти себя на фото с последнего показа знаменитого «Жираф-шоу».

Дату окончания каникул в цирке не называют. О новом сезоне и новых программах обещают сообщить заранее.

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Пермский государственный цирк приостановил выступления и ушел на каникулы. Зрителей циркачи теперь будут развлекать в социальных сетях. «В дни цирковых каникул мы будем радовать вас розыгрышами, сюрпризами и фотографиями с наших интересных и удивительных представлений!» — говорится на странице цирка в соцсети «ВКонтакте». Пользователям также предлагается найти себя на фото с последнего показа знаменитого «Жираф-шоу». Дату окончания каникул в цирке не называют. О новом сезоне и новых программах обещают сообщить заранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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