В Мельбурнском университете назвали ключ к здоровой психике детей

Профессор Купер: психическое здоровье детей напрямую связано с качеством сна

20 апреля 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Сон серьезно влияет на психику ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Психическое здоровье ребенка оказалось в прямой зависимости от качества и продолжительности сна. В случае нарушений между циклами бодрствования и отдыха наблюдается повышенный риск проблем с психикой. Исследование на эту тему опубликовали ученые Мельбурнского университета в Австралии. «Наши результаты показывают, что решение проблем со сном может быть эффективным способом улучшения психического здоровья молодых подростков. Также они подчеркивают важность хорошего сна для благополучия детей в подростковом возрасте и за его пределами», — передают в интерет-издании «Ридус» слова автора исследования Ребекки Купер. Там также уточнили, что при проблемах со сном дети сталкиваются с серьезными эмоциональными и поведенческими трудностями. Так, ребенок мог замкнуться в себе, начать беспокоиться, проявлять агрессию и намеренно нарушать правила. «Но, когда проблемы со сном решались, психическое здоровье юных участников улучшалось», — указали в издании. Ранее профессор кафедры педиатрии рассказала URA.RU, что плохое качество сна также влияет на иммунную защиту ребенка. По словам Елены Мескиной, дети должны ложиться спать раньше и отдыхать почти полдня, иначе это приведет к проблемам со здоровьем.

Психическое здоровье ребенка оказалось в прямой зависимости от качества и продолжительности сна. В случае нарушений между циклами бодрствования и отдыха наблюдается повышенный риск проблем с психикой. Исследование на эту тему опубликовали ученые Мельбурнского университета в Австралии. «Наши результаты показывают, что решение проблем со сном может быть эффективным способом улучшения психического здоровья молодых подростков. Также они подчеркивают важность хорошего сна для благополучия детей в подростковом возрасте и за его пределами», — передают в интерет-издании «Ридус» слова автора исследования Ребекки Купер. Там также уточнили, что при проблемах со сном дети сталкиваются с серьезными эмоциональными и поведенческими трудностями. Так, ребенок мог замкнуться в себе, начать беспокоиться, проявлять агрессию и намеренно нарушать правила. «Но, когда проблемы со сном решались, психическое здоровье юных участников улучшалось», — указали в издании. Ранее профессор кафедры педиатрии рассказала URA.RU, что плохое качество сна также влияет на иммунную защиту ребенка. По словам Елены Мескиной, дети должны ложиться спать раньше и отдыхать почти полдня, иначе это приведет к проблемам со здоровьем.