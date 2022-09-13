Педиатр Мескина объяснила, почему детям нужно рано ложиться спать

Педиатр Мескина: недосып у детей грозит снижением иммунитета

13 сентября 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Дошкольники должны спать 12 часов в сутки, сказала Елена Мескина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если ребенок поздно ложится спать и не спит достаточное количество часов, то его иммунная защита снижается, страдает нервная и пищеварительная системы. Об этом URA.RU рассказала профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина. «Принципиальное значение имеет гормональный ритм. Ночью происходит выработка определенных биологически активных веществ, например, мелатонина, который обеспечивает спокойный сон. И, во-вторых, это взаимодействие с иммунной системой. Если ребенок не „высыпает“ определенное количество часов и ложится спать после 23, то нарушается биологический ритм выработки гормонов. А это приводит к нарушению иммунной системы, пищеварения, деятельности нервной системы. Следовательно, он будет возбудимым, станет хуже усваивать обучающую программу, чаще болеть, будет восприимчив к респираторным инфекциям. А каждая респираторная инфекция, в свою очередь, ухудшает здоровье», — сказала Елена Мескина. По ее словам, существует определенное количество часов, которое необходимо ребенку для сна. «Дошкольник должен спать минимум 12 часов в сутки. Если у него нет дневного сна. Ребенок должен засыпать в 21.00 — 22.00 максимум. А дети первого года жизни — в 20.00», — отметила педиатр. Она подчеркнула, что сон особенно важен для подростков и детей, которые подходят к возрасту полового созревания. «Все наши гормоны связаны напрямую с деятельностью нашей нервной системы. Они влияют на давление, гормональные функции, в том числе половых гормонов, аппетит, ожирение, детородную функцию, сердечно-сосудистую деятельность. Головные боли от напряжения, повышенная утомляемость — это все взаимосвязано. Во время сна происходит гормональная перестройка. Поэтому подростки перед началом полового развития должны принципиально вовремя ложиться спать и делать это регулярно», — объяснила Мескина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если ребенок поздно ложится спать и не спит достаточное количество часов, то его иммунная защита снижается, страдает нервная и пищеварительная системы. Об этом URA.RU рассказала профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина. «Принципиальное значение имеет гормональный ритм. Ночью происходит выработка определенных биологически активных веществ, например, мелатонина, который обеспечивает спокойный сон. И, во-вторых, это взаимодействие с иммунной системой. Если ребенок не „высыпает“ определенное количество часов и ложится спать после 23, то нарушается биологический ритм выработки гормонов. А это приводит к нарушению иммунной системы, пищеварения, деятельности нервной системы. Следовательно, он будет возбудимым, станет хуже усваивать обучающую программу, чаще болеть, будет восприимчив к респираторным инфекциям. А каждая респираторная инфекция, в свою очередь, ухудшает здоровье», — сказала Елена Мескина. По ее словам, существует определенное количество часов, которое необходимо ребенку для сна. «Дошкольник должен спать минимум 12 часов в сутки. Если у него нет дневного сна. Ребенок должен засыпать в 21.00 — 22.00 максимум. А дети первого года жизни — в 20.00», — отметила педиатр. Она подчеркнула, что сон особенно важен для подростков и детей, которые подходят к возрасту полового созревания. «Все наши гормоны связаны напрямую с деятельностью нашей нервной системы. Они влияют на давление, гормональные функции, в том числе половых гормонов, аппетит, ожирение, детородную функцию, сердечно-сосудистую деятельность. Головные боли от напряжения, повышенная утомляемость — это все взаимосвязано. Во время сна происходит гормональная перестройка. Поэтому подростки перед началом полового развития должны принципиально вовремя ложиться спать и делать это регулярно», — объяснила Мескина.