В «Газпроме» раскрыли свои запасы газа

Российская компания «Газпром» обладает запасами газа на 100 лет вперед. Об этом заявил председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков.
«Сегодня запасов газа — на 100 лет», — уточнил Виктор Зубков во время Всероссийского газомоторного форума. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что на конец 2022 года извлекаемые запасы газа «Газпрома» составили 35 триллионов кубометров газа. Зубков заверил, что российская компания является лидером в мире по количеству газового запаса.
Ранее сообщалось, что «Газпром» установил исторический рекорд по поставкам газа в Китай. Газ поставляется в рамках двустороннего соглашения между странами. Иран также надеется получить огромные запасы российского газа.
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