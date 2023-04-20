Пермяк получил пулю в голову за неубранные экскременты своей собаки

21 апреля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Пермяк взялся за оружие, чтобы проучить хозяина собаки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми на улице Успенского сосед два раза выстрелили в мужчину, который гулял со своей собакой. Напавшего разозлило то, что собаковод не убрал за своим питомцем. По данным СМИ, один из выстрелов достиг цели, попав пострадавшему в глаз. «Разъяренный сосед выбежал из подъезда с газовым пистолетом. От первой пули удалось увернуться, вторая прилетела в цель. Пострадавший не потерял глаз, лечится дома». — пишет telegram-канал Ural Mash. Стрелок после случившегося сбежал, говорится в сообщении. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Перми с просьбой сообщить подробности ЧП.

В Перми на улице Успенского сосед два раза выстрелили в мужчину, который гулял со своей собакой. Напавшего разозлило то, что собаковод не убрал за своим питомцем. По данным СМИ, один из выстрелов достиг цели, попав пострадавшему в глаз. «Разъяренный сосед выбежал из подъезда с газовым пистолетом. От первой пули удалось увернуться, вторая прилетела в цель. Пострадавший не потерял глаз, лечится дома». — пишет telegram-канал Ural Mash. Стрелок после случившегося сбежал, говорится в сообщении. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Перми с просьбой сообщить подробности ЧП.