20 апреля 2023

Пермяк получил пулю в голову за неубранные экскременты своей собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк взялся за оружие, чтобы проучить хозяина собаки Фото:

В Перми на улице Успенского сосед два раза выстрелили в мужчину, который гулял со своей собакой. Напавшего разозлило то, что собаковод не убрал за своим питомцем. По данным СМИ, один из выстрелов достиг цели, попав пострадавшему в глаз.

«Разъяренный сосед выбежал из подъезда с газовым пистолетом. От первой пули удалось увернуться, вторая прилетела в цель. Пострадавший не потерял глаз, лечится дома». — пишет telegram-канал Ural Mash.

Стрелок после случившегося сбежал, говорится в сообщении. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Перми с просьбой сообщить подробности ЧП.

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В Перми на улице Успенского сосед два раза выстрелили в мужчину, который гулял со своей собакой. Напавшего разозлило то, что собаковод не убрал за своим питомцем. По данным СМИ, один из выстрелов достиг цели, попав пострадавшему в глаз. «Разъяренный сосед выбежал из подъезда с газовым пистолетом. От первой пули удалось увернуться, вторая прилетела в цель. Пострадавший не потерял глаз, лечится дома». — пишет telegram-канал Ural Mash. Стрелок после случившегося сбежал, говорится в сообщении. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Перми с просьбой сообщить подробности ЧП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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